Днем из торгового центра «Флагман» снова эвакуировали людей (видео)

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И вот в субботу днем, в самый час пик наплыва покупателей, работу большого центра пришлось прервать вновь из-за похожего сообщения.

По словам одного из покупателей, который в этот момент находился в «Самбери», в 14:30 дня по громкоговорителю всех попросили покинуть помещение и выйти на улицу. Ко входу поспешили не только посетители, но и сотрудники центра.

«Люди повалили к выходу, а я увидел кассу, где уже рассчитывали другого покупателя. У меня покупок было мало, и я попросил кассира рассчитать и меня, но она отказалась, все эвакуировались», – рассказал благовещенец.

В этот момент к ТРЦ уже подтягивались различные силовые и пожарные структуры. Людей, которые не спешили покидать территорию центра, время от времени просили отойти на безопасное расстояние.

По словам очевидцев, из-за происшествия на выезде с территории ТРЦ образовалась большая пробка. В дирекции «Флагмана» сообщили, что вскоре после эвакуации подтвердилось, что информация о минировании была ложной, и центр заработал в обычном режиме.

Там также уточнили, что из-за таких случаев предприниматели в центре терпят большие убытки, так как сообщения поступают в основном во время наплыва посетителей.

Как сообщало Амур.инфо, сеть гипермаркетов «Самбери» в последнее время часто страдает от волны ложных сообщений о минировании, которая прокатилась по всему Дальнему Востоку. У торговой сети вымогают деньги – более миллиона рублей. Ущерб от таких инцидентов уже превысил несколько десятков миллионов рублей. Руководство «Самбери» обратилось к губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.