Обильные осадки и похолодание: прогноз погоды в Приамурье на 21 июля

В ночь на воскресенье, 21 июля, в Амурской области ожидаются дожди и значительное снижение температур – ночью местами до 10 градусов. Местами пройдут сильные ливни с грозами. В отдельных районах туман.

Ночью скорость ветра составит 3-8, местами с порывами до 13-18 метров в секунду. Столбики термометров на севере покажут 15…20, местами – всего 10 градусов. По югу ночью воздух прогреется до 17…22 градусов.

Днем облачно, ожидаются сильные ливни с грозами. На севере ветер будут дуть с северо-востока и восточный, на юге – с юго-востока и юга. Скорость ветра будет такой же, как и в ночное время. Днем в северных районах потеплеет до 22…27 градусов тепла, в дожде – 12 градусов. В южных районах ожидается плюс 24…29 градусов.

В Благовещенске облачно, пойдет дождь, который усилится днем. Прогнозируется гроза. Южный, юго-восточный ветер разовьет скорость до 1-6, с усилением до 13 метров в секунду. Ночью будет плюс 21…23, днем – 26…28, сообщает Амурский гидрометцентр.