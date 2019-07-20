Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:30 0

Обильные осадки и похолодание: прогноз погоды в Приамурье на 21 июля

Обильные осадки и похолодание: прогноз погоды в Приамурье на 21 июля
Фото: instagram.com/alexandra_liubina

В ночь на воскресенье, 21 июля, в Амурской области ожидаются дожди и значительное снижение температур – ночью местами до 10 градусов. Местами пройдут сильные ливни с грозами. В отдельных районах туман.

Ночью скорость ветра составит 3-8, местами с порывами до 13-18 метров в секунду. Столбики термометров на севере покажут 15…20, местами – всего 10 градусов. По югу ночью воздух прогреется до 17…22 градусов.

Днем облачно, ожидаются сильные ливни с грозами. На севере ветер будут дуть с северо-востока и восточный, на юге – с юго-востока и юга. Скорость ветра будет такой же, как и в ночное время. Днем в северных районах потеплеет до 22…27 градусов тепла, в дожде – 12 градусов. В южных районах ожидается плюс 24…29 градусов.

В Благовещенске облачно, пойдет дождь, который усилится днем. Прогнозируется гроза. Южный, юго-восточный ветер разовьет скорость до 1-6, с усилением до 13 метров в секунду. Ночью будет плюс 21…23, днем – 26…28, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 258

#погода

распечатать


Общество

Ливни с грозами, сильный ветер: прогноз погоды в Приамурье на 20 июля
Общество

Из-за мощного циклона в Белогорске введен режим повышенной готовности
Общество 1

Тотальная непогода с ливнями и ветром: прогноз в Амурской области на 20 июля
Общество 23

Мощный циклон ждут в Амурской области
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь