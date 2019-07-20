Ростех: проект по обновлению автопарка скорой улучшит качество медпомощи

Агентство инвестиций в социальную сферу совместно с госкорпорацией «Ростех» начинает реализацию проекта по обновлению автопарка служб скорой медицинской помощи в регионах России. Реализовать проект собираются во всех федеральных округах страны.

Стратегия агентства обсуждалась в ходе заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации, которое состоялось 17 июля при участии генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова. В совещании приняли участие главы регионов, а также представители дочерних структур госкорпорации, специализирующихся на производстве медицинского оборудования, говорится на официальном сайте корпорации.

Помимо модернизации автопарка, компания готова предоставить комплекс услуг по техническому обслуживанию специализированных автомобилей и сервисное сопровождение установленного в них медицинского оборудования.

«Проект Агентства инвестиций в социальную сферу направлен на повышение качества и доступности квалифицированной медицинской помощи на местах. "Ростех" обладает серьезными компетенциями по реализации программ в сфере здравоохранения. Проект был представлен руководителям 18 регионов. Мы готовы участвовать в его осуществлении совместно со всеми заинтересованными сторонами», – рассказал Сергей Чемезов.

Агентство инвестиций в социальную сферу совместно с руководителями приоритетных регионов в ближайшее время разработает дорожную карту по реализации проекта. Документ предполагает обновление парка санитарных автомобилей и передачу специализированным операторам непрофильных для медицинских учреждений транспортных функций.

«Дорожную карту проекта планируется представить до 1 сентября. Получена поддержка от руководителей 18 субъектов, в которых требуется обновление парка машин скорой помощи и медицинского оборудования. Общей целью проекта является полное обновление автопарка санитарного транспорта в стране», – заявил исполнительный директор Агентства инвестиций в социальную сферу Илья Ковалев.

Амурская область может стать одним из регионов, в котором этот проект будет реализован. Переговоры по этому поводу в Москве собирается провести губернатор Василий Орлов. Об этом он рассказал, отвечая на коллективное обращение Благовещенской станции скорой помощи, где сотрудники переживают, что на самом деле речь может идти о передаче гаража медучреждения в частные руки.