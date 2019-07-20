В ДТП в Амурской области пострадали 9 человек, в том числе четверо детей (видео)

В Приамурье в результате жесткого ДТП пострадали 9 человек. Авария случилась на автодороге сообщением Белогорск – Новое – Ромны. В 9:05 там столкнулись Toyota Mark II и Toyota Hiace.

В результате пострадали 9 человек, в том числе 4 детей, 2010, 2005 и 2002 годов рождения. Травмы получили 4 пассажира и водитель легковушки и 4 пассажира микроавтобуса. Всех пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали в Белогорскую больницу.

Предварительно установлено, что ДТП произошло потому, что один из водителей выехал на полосу встречного движения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии выясняются, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Видео: instagram.com/blag_dtp