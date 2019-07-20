Василий Орлов ответил на обращение Благовещенской скорой (видео)

«Никогда не шло речи о передаче станции скорой помощи. Это неправда. Правда заключается в том, что госкорпорация "Ростех" в нескольких регионах нашей страны, к которым, возможно, будет причислена и Амурская область, вводит пилотный проект. По этому проекту поставляются на станции скорой помощи новые автомобили укомплектованные всем необходимым оборудованием, что соответственно улучшит качество медицинского обслуживания. При этом сохраняется коллектив – это тоже не обсуждается», – заверил глава региона.

Василий Орлов также прокомментировал сумму в 500 миллионов, о которых говорят сотрудники скорой, предполагая, что именно по этой цене контракта гараж мудучреждения будет передан в частные руки.

« 500 миллионов – это стоимость, которая включает в себя пять лет обслуживания, включая зарплату, горюче-смазочные материалы, страховку на эти автомобили. Подчеркиваю, что на сегодняшний день решение еще не принято, мяч сейчас на стороне Ростеха. Они еще определятся, попадет ли Амурская область в состав пилотного проекта или не попадет. Мы эту ситуацию держим на контроле. Не переживайте. Люди получат более качественное медицинское обслуживание, коллектив будет сохранен и более того, рассматривается возможность увеличения заработной платы водителям, в связи с тем, что новую технику проще обслуживать», – сказал губернатор.

В конце Василий Орлов объявил, что в субботу вылетает в командировку в Москву и уже в следующий вторник планирует провести переговоры с «Ростехом», где обсудят все детали, в том числе экономическую модель. результаты переговоров глава региона обещал озвучить в СМИ.