В соцсетях распространяют призыв коллектива Благовещенской станции скорой помощи

В благовещенских мессенджерах, а также в пабликах Приамурья распространяется видеоролик, записанный сотрудниками Благовещенской скорой. Весь коллектив выступает против лишения станции собственного автопарка: гараж планируют передать сторонней организации и называют приблизительную сумму контракта.

«Областными чиновниками готовится передача гаража станции скорой помощи в частные руки, уничтожение нашего собственного парка, вывод водителей из штата. Все предстоящие мероприятия для общественности декларируют как обновление парка скорой медпомощи. Это не соответствует реально планируемым изменениям. Приблизительная сумма контракта 500 миллионов», – говорится в обращении.

По словам сотрудников, подобные действия в других регионах не привели к экономии, а, напротив, создали множество проблем в части оказания медпомощи.

«Не преследуем никаких политических целей, не имеем личной заинтересованности. Мы хотим сохранить службу, которая стабильно, круглосуточно и бесплатно оказывает ее всем, кто в нас нуждается», – уверяют медики.

Ранее появилась информация, что в связи с реформой транспортные функции медицинского учреждения могут быть переданы сторонней организации. В министерстве здравоохранения региона заверили, что речь идет только о полной замене автопарка.

Об этом говорят и в Амурском отделении ОНФ. Там поясняют, что Амурская область может стать одним из 8 регионов, где будет запущен пилотный проект, по которому регион получит по госзаказу сразу полную замену всех автомобилей скорых в Благовещенске.

В рабочую группу, созданную по инициативе регионального отделения Общероссийского народного фронта, в которую включены представители станции и областного министерства здравоохранения, вошел и председатель комитета по вопросам социальной политики Андрей Рудь.

«Сегодня на скорой помощи и в Благовещенске, и в области работают очень грамотные специалисты, мы это видим и знаем. Однако работа службы в целом зависит не только от грамотности и квалификации врача или фельдшера, но и от состояния санитарных автомобилей, которые в определенные моменты становятся и процедурными кабинетами, и реанимационными залами. Обновление автопарка однозначно необходимо. Только в городе Благовещенске изношенность составляет 66 %, в районах Приамурья дела обстоят еще хуже. Рабочая группа создана, чтобы найти оптимальные пути решения этой проблемы. Вчера я встретился с главным врачом станции, выслушал его мнение и предложения. Наша главная задача – во-первых, не допустить снижения качества и оперативности оказания медицинских услуг населению. Во-вторых, сохранить высокопрофессиональный коллектив», – рассказал Андрей Анатольевич.

Прежде поставками медицинского транспорта в регионы занималось Министерство промышленности и торговли РФ. Начиная с 2019 года обновление изношенных автомобилей будет осуществляться за счет областного бюджета. В этой связи правительство Приамурья и инициировало обсуждение вариантов реформы автопарка скорой помощи, начать которую планируется с областной столицы. В процесс обсуждения активно вовлечен коллектив благовещенской станции, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона.

Редакция Амур.инфо обратились к инициаторам акции за комментарием. Ожидается, что вечером они подойдут в редакцию с представителями минздрава региона.