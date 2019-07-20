Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:40 0

В Благовещенске пользователей соцсетей возмутила закрытая наглухо ливневка

В Благовещенске пользователей соцсетей возмутила закрытая наглухо ливневка

В инстаграм-аккаунте одного из пабликов Приамурья появилось фото ливневки, которая полностью закрыта. Указано, что дождеприемник находится на улице Пионерской Благовещенска. Учитывая, что в ближайшие дни ожидается сильнейший циклон, это очень возмутило пользователей.

«Водосток на Пионерской. Теперь понятно, почему у нас город после дождя превращается в Венецию. Что это: разгильдяйство дорожников или уже к зиме приготовились? Снег вроде в ближайшее время не обещали», – так подписали фото законсервированной ливневки в паблике.

Подписчики стали оставлять гневные и саркастические комментарии.

«Ну вам прям не угодишь. К снегу не подготовились – плохо... А тут все заранее, к снегу готовы. А вам опять не так».

«Так делается при подготовке к холодам. Чтоб листья не проникали и прочий мусор. А то, что на фото, это, скорее всего, забыли убрать. Доступ должен быть свободен».

«А сегодня возможна гроза, и с понедельника дожди. А хотя уже скоро зима».

«В микрахе Солнечный такая же песня. Вам всего хорошего, держитесь – знакомые слова».

В пресс-службе городской администрации пояснили, что комментировать эту информацию сложно, поскольку не указано, на каком именно отрезке Пионерской расположена эта ливневка. Поэтому там не исключили, что фото могло быть сделано и не в Благовещенске.

«Если граждане укажут, где именно, то мы сможем оперативно проверить. Спасибо бдительным благовещенцам», – уточнили в мэрии.

Просмотров всего: 370

#ЖКХ

распечатать


Общество 36

В Белогорске выявлен колоссальный износ сетей
Происшествия 19

В Благовещенске после ливня теряют и находят автомобильные номера в лужах (видео)
Происшествия 3

В мэрии рассказали, как в Благовещенске устраняют последствия сильного ливня
Происшествия 5

Мощный ливень частично парализовал жизнь столицы Амурской области (фото, видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь