В Благовещенске пользователей соцсетей возмутила закрытая наглухо ливневка

В инстаграм-аккаунте одного из пабликов Приамурья появилось фото ливневки, которая полностью закрыта. Указано, что дождеприемник находится на улице Пионерской Благовещенска. Учитывая, что в ближайшие дни ожидается сильнейший циклон, это очень возмутило пользователей.

«Водосток на Пионерской. Теперь понятно, почему у нас город после дождя превращается в Венецию. Что это: разгильдяйство дорожников или уже к зиме приготовились? Снег вроде в ближайшее время не обещали», – так подписали фото законсервированной ливневки в паблике.

Подписчики стали оставлять гневные и саркастические комментарии.

«Ну вам прям не угодишь. К снегу не подготовились – плохо... А тут все заранее, к снегу готовы. А вам опять не так».

«Так делается при подготовке к холодам. Чтоб листья не проникали и прочий мусор. А то, что на фото, это, скорее всего, забыли убрать. Доступ должен быть свободен».

«А сегодня возможна гроза, и с понедельника дожди. А хотя уже скоро зима».

«В микрахе Солнечный такая же песня. Вам всего хорошего, держитесь – знакомые слова».

В пресс-службе городской администрации пояснили, что комментировать эту информацию сложно, поскольку не указано, на каком именно отрезке Пионерской расположена эта ливневка. Поэтому там не исключили, что фото могло быть сделано и не в Благовещенске.

«Если граждане укажут, где именно, то мы сможем оперативно проверить. Спасибо бдительным благовещенцам», – уточнили в мэрии.