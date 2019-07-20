В Благовещенске пострадал мотоциклист, которого не пропустила иномарка

В пятницу, 19 июля, в областном центре Приамурья пострадал молодой человек 2001 года рождения, управлявший мотоциклом Kawasaki. Около пяти часов вечера он ехал по Новотроицкому шоссе в районе дома № 22.

В это время водитель Toyota Ist 1990 года рождения совершал разворот вне перекрестка и не пропустил двухколесное средство. Пострадавшего мотоциклиста доставили в лечебное учреждение, рассказали в городском отделе ГИБДД.

Просмотров всего: 366

#ДТП #здоровье #происшествия

распечатать

Ольга Канюшкина