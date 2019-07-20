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Ночью на Зее в Моховой Пади спасали семью с маленьким ребенком

Ночью на Зее в Моховой Пади спасали семью с маленьким ребенком
Фото: pixabay.com

Ночью в Благовещенске помощь понадобилась шестерым отдыхающим на Зее, в числе которых был и трехлетний ребенок. Семья отдыхала на косе в районе Моховой Пади. Вернуться на берег они не смогли, так как сломался катер.

Люди обратились на Центральный пункт пожарной связи и попросили о помощи. И, хотя эксплуатация маломерных судов в темное время суток запрещена, к месту происшествия направились спасатели, поскольку погода ухудшалась и могла возникнуть угроза жизни и здоровью ребенка, который находился на косе.

В спасательных работах участие приняли капитан теплохода «Альбатрос» Василий Мулик и главный госинспектор по маломерным судам Амурской области Иван Воробьев, у которых был допуск к ночным работам. К месту происшествия они выехали со спасателями поисково-спасательного отряда Амурского центра ГЗ и ПБ на маломерном судне ГИМС – катере «Касатка».

Они нашли место стоянки отдыхающих, доставили людей и отбуксировали судно в Благовещенск. Никто не пострадал, медицинская помощь также никому не понадобилась, сообщают в пресс-службе Амурского МЧС.

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#дети #МЧС #происшествия

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