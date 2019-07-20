Уголовное дело по нарушениям на строительстве базы в Натальине снова прекращено

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Депутат госдумы от Амурской области Андрей Кузьмин получил ответ от амурского СК по результатам расследования уголовного дела, связанного с нарушениями при строительстве горнолыжной базы в Натальине. Следователи снова вынесли постановление о прекращении уголовного дела «в связи с отсутствием событий преступлений».

В бумаге говорится, что первоначально уголовное дело было возбуждено 10 августа 2017 года по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Поводом послужили материалы прокурорской проверки, из которых следовало, что в период с 2012 по 2016 год должностные лица государственного автономного учреждения Амурской области «Областной центр развития спорта» (ГАУ АО «ОЦРС) заключили договоры на строительство горнолыжной базы в селе Натальино Благовещенского района без утвержденной и прошедшей госэкспертизу проектно-сметной документации, а также без разрешения на строительство. В надзорном органе посчитали, что чиновники при этом явно превысили служебные полномочия.

Кроме того, допустили к проведению работ подрядчиков и выплатили им деньги за работы на общую сумму 37 248 600 рублей. В прокуратуре посчитали, что бюджетные средства при этом были израсходованы незаконно.

10 августа 2018 года в амурском следственном управлении было принято решение о прекращении уголовного дела. Однако в феврале 2019 года заместитель прокурора Приамурья постановление о прекращении уголовного дела отменил.

Предварительное следствие по уголовному делу было возобновлено в марте. На дополнительное следствие был установлен срок в 1 месяц. За это время было установлено, что в соответствии с долгосрочной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в Амурской области на 2009-2011 годы» из бюджета Амурской области для финансирования строительства горнолыжной базы в Натальине на счета ГАУ АО «ОЦРС» поступило 37,2 миллиона рублей, которые затем были переданы подрядчиков, задействованным на первоначальном этапе строительства горнолыжной базы. Согласно выводам проведенной по уголовному делу строительной судебной экспертизы, общая стоимость фактически выполненных на объекте строительства работ составила 37,4 миллиона рублей.

Также выяснилось, что госэкспертизу проектной документации по объекту проводило государственное автономное учреждение Приамурья «Амургосэкспертиза». Были выявлены нарушения, поэтому проектно-сметная документация не получила положительного заключения экспертной организации. Из-за отсутствия такого заключения администрация Благовещенского района не выдала разрешение на строительство.

Несмотря на это, тогдашний директор ГАУ АО «ОЦРС» Сергей Цыбулин заключил договоры подряда на строительство горнолыжной базы. Указано, что в настоящее время в реестре собственности Амурской области в полном объеме учтено имущество, приобретенное в ходе реализации проекта «Горнолыжная база в селе Натальино». Строительство спортивного сооружения не завершено, поскольку в бюджете Амурской области нет на это средств.

«С учетом того, что в ходе расследования уголовного дела не установлено фактов оплаты подрядчикам невыполненных работ, а реализация проекта строительства горнолыжной базы в селе Натальино Благовещенского района Амурской области не завершена, 11.04.2019 следователем отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Амурской области повторно вынесено постановление о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием событий преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 286 ["Превышение должностных полномочий"], частью 1.1 статьи 293 ["Халатность"], пункта "6" части 2 статьи 285.1 УК РФ ["Нецелевое расходование бюджетных средств"]», – сообщают в амурском следственном управлении.

Законность принятого решения теперь снова проверяет прокуратура Амурской области.

Кроме того, депутат получил ответ от компании «Транснефть», которая в качестве благотворительной помощи выделила на проведение работ по строительству базы 28 миллионов рублей из 37 вложенных в проект. В бумаге говорится, что деньги были выделены после обращения тогда еще губернатора Амурской области Олега Кожемяко. Причем 18 миллионов выделялись непосредственно областному министерству по физической культуре и спорту на строительство объекта. Еще 10 миллионов были пожертвованы НП «Амур-Спидвей» «на продолжение строительства горнолыжного спуска и базы в составе Объекта».

«В соответствии с законодательством и заключенным договором на оказание благотворительного пожертвования благополучателем представлены все требуемые отчетные документы и письма-подтверждения по целевому использованию полученных средств», – указано в ответе за подписью вице-президента компании Маргелова.

Ранее сообщалось, что горнолыжная база изначально строилась с многочисленными нарушениями. Работы велись на южном пологом склоне, который не подходит для горнолыжного спуска, где снега бывает очень мало и он быстро тает. Кроме того, там есть подземные ручьи, которые начинают рано выходить из-под земли. Более того, согласно отчету КСП от 2013 года, из более чем 22 миллионов, потраченных на возведение объекта в 2011-2012 годах, 9,7 миллиона рублей были необоснованно списаны на расходы областного Центра развития спорта, который отвечал за строительство.