Ливни с грозами, сильный ветер: прогноз погоды в Приамурье на 20 июля

20 июля в Амурской области прогнозируются дожди с грозами. В южных и центральных районах осадки ожидаются местами: где-то ливни, а где-то слабые дожди, возможны грозы.

Южный, юго-восточный ветер дует со скоростью 5–10, при грозе до 15-20 метров в секунду. Воздух прогреется до 26…31 градуса.

В северных районах облачно и дождливо. Местами очень сильные дожди, грозы. Ветер дует с востока, северо-востока со скоростью 5–10, с порывами до 15-20 метров в секунду. Уличные термометры покажут плюс 23…28, местами до 14…19 градусов тепла.

В Благовещенске переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза. Порывы южного, юго-восточного ветра могут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха - около 30 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.