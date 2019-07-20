Хабаровская школьница станцевала на могиле (видео)

Фото: скриншот видео

В Хабаровске произошел резонансный случай. В Сети появилось видео, как одна из школьниц танцует на могильной плите. По словам девушки, сделала она это из-за угроз в свой адрес от неизвестного человека.

На видео, которое длится 9 секунд, девушка двигается на могильной плите, а затем садится на надгробие. В руках она держит букет искусственных цветов, вероятно, взятый здесь же. Ролик был выложен в одну из социальных сетей.

Подруга, которая снимала все происходящее рассказала, что на поступок они пошли из-за угрозы от незнакомца, передает life.ru.

По словам девушки, неизвестный мужчина связался с ними через мессенджер и пригрозил расправой, если они не снимут видео на кладбище.

«Изначально мы не поверили, после он прислал наши координаты, то есть где мы находились в тот момент, и нам стало страшно. Пришлось ехать и делать. Идеи не было, нас заставили и шантажировали. На свой страх и риск мы поехали и сняли данное видео. (…) Он сказал, что мы должны поехать на любое кладбище и станцевать, спеть, исписать могилу – и все это под музыку. Я лично побоялась это делать, и поэтому подруга решила, что это будет она. Но, кроме танца, мы там ничего не делали. Ибо я не позволила ей пинать то самое надгробие. Это было Центральное кладбище. Вообще не понимаю, как он нас нашел. Сначала это было обычное знакомство. А после от него посыпались угрозы», – пояснила школьница.

Она отметила, что скрина переписки с таинственным незнакомцем у них не осталось. Девушка подчеркнула, что они «не бежали за популярностью», выкладывая запись в Сеть.

Полиция проводит проверку.

«В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей сотрудники полиции выявили видеоматериал: девушка позирует во время съемок на могиле. Автор видео сообщает, что действие происходит в Хабаровске. Генерал-майор полиции Дмитрий Ильичев назначил проведение проверки. После ее окончания будет принято процессуальное решение в установленном законом порядке», – сообщается на сайте УМВД России по Хабаровскому краю.

Видео: youtube.com/Novosti Politika