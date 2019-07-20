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сегодня, 09:20 7

Хабаровская школьница станцевала на могиле (видео)

Хабаровская школьница станцевала на могиле (видео)
Фото: скриншот видео

В Хабаровске произошел резонансный случай. В Сети появилось видео, как одна из школьниц танцует на могильной плите. По словам девушки, сделала она это из-за угроз в свой адрес от неизвестного человека.

На видео, которое длится 9 секунд, девушка двигается на могильной плите, а затем садится на надгробие. В руках она держит букет искусственных цветов, вероятно, взятый здесь же. Ролик был выложен в одну из социальных сетей.

Подруга, которая снимала все происходящее рассказала, что на поступок они пошли из-за угрозы от незнакомца, передает life.ru.

По словам девушки, неизвестный мужчина связался с ними через мессенджер и пригрозил расправой, если они не снимут видео на кладбище.

«Изначально мы не поверили, после он прислал наши координаты, то есть где мы находились в тот момент, и нам стало страшно. Пришлось ехать и делать. Идеи не было, нас заставили и шантажировали. На свой страх и риск мы поехали и сняли данное видео. (…) Он сказал, что мы должны поехать на любое кладбище и станцевать, спеть, исписать могилу – и все это под музыку. Я лично побоялась это делать, и поэтому подруга решила, что это будет она. Но, кроме танца, мы там ничего не делали. Ибо я не позволила ей пинать то самое надгробие. Это было Центральное кладбище. Вообще не понимаю, как он нас нашел. Сначала это было обычное знакомство. А после от него посыпались угрозы», – пояснила школьница.

Она отметила, что скрина переписки с таинственным незнакомцем у них не осталось. Девушка подчеркнула, что они «не бежали за популярностью», выкладывая запись в Сеть.

Полиция проводит проверку.

«В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей сотрудники полиции выявили видеоматериал: девушка позирует во время съемок на могиле. Автор видео сообщает, что действие происходит в Хабаровске. Генерал-майор полиции Дмитрий Ильичев назначил проведение проверки. После ее окончания будет принято процессуальное решение в установленном законом порядке», – сообщается на сайте УМВД России по Хабаровскому краю.

Видео: youtube.com/Novosti Politika

Просмотров всего: 907

#Дальний Восток #дети #происшествия

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Девачки нагло врут.

  • Аль Бано

    Аль Бано
    1 час назад

    не надо сидеть в соцсетях

  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    То есть обратится за помощью к взрослым, в полицию обратиться ума не хватает, а танцевать там, где нельзя, дури хватило. Дуры.

  • Дан

    Дан
    1 час назад

    Одним словом, Путин виноват. Надо запретить соцсети, сотовые, сажать родителей, а школьниц послать к дядькам-спецЫалистам в детскую колонию. Да, забыл: водку продавать круглосуточно во всех киосках

  • Paster

    Paster
    53 минуты назад

    Молодые, наивные, типа переписки не осталось ага...

    Если следствие захочет то переписку эту легко можно поднять, только вот не было её скорее всего.

  • postal

    postal
    45 минут назад

    Про ТэПэ

  • inoy

    inoy
    25 минут назад

    надо станцевать на ее могиле, срочно!!!!!

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