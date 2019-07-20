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20июля
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сегодня, 10:00 6

Велодорожка, водоем с рыбой: в Тамбовке готовят к открытию обновленный парк

Велодорожка, водоем с рыбой: в Тамбовке готовят к открытию обновленный парк
Фото: instagram.com/zsamur_official

В районном центре Тамбовского района ведутся работы по реконструкции местного парка. К сентябрю там должны появиться новые спортивные объекты и завершиться обустройство искусственного водоема, начатое еще в 2015 году.

Финансируются работы сразу по двум программам: «Формирование комфортной городской среды» и «Развитие местных инициатив».

На все преобразования потратить планируется в общей сложности около 6 миллионов рублей.

Уже к сентябрю в парке появятся велодорожка, спортплощадка с резиновым покрытием, турниками и брусьями, фонари, 1 000 квадратных метров тротуарной плитки, а также будет обустроен искусственный водоем.

Заселять озеро рыбой помогают местные жители. В нем уже водятся карпы и сазаны, выпущенные ими, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Амурской области.

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#отдых #строительство

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Комментарии
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  • Аль Бано

    Аль Бано
    41 минута назад

    выборы на носу-чего только не сделаешь для пипла

  • postal

    postal
    36 минут назад

    Аль Бановыборы на носу-чего только не сделаешь для пипла


    Теперь ты будешь метить не только Белогорск,но и Тамбовский район:)))

  • Хмык

    Хмык
    27 минут назад

    postal

    Аль Бано

    выборы на носу-чего только не сделаешь для пипла



    Теперь ты будешь метить не только Белогорск,но и Тамбовский район:)))


    Да ладно, пусть тамбовчане порадуются напоследок.



    Недолго им осталось.



    Придет Труш и порядок наведет - работа до седьмого пота за 3 коп в год.



    И никаких парков и площадок, вместо них, в свободное время, будут смотреть ролики на тему "Откуда деньги берутся"



  • Аль Бано

    Аль Бано
    27 минут назад

    ты всё Труша ищешь?зря

  • OT

    OT
    26 минут назад

    Важно чтоб не перевернулся-бы на тракторе фермер с бочкой отравы для полей в те водоемы. Впрочем пчел потравят - это точно или мед с отравой будут продавать как и овощи

  • Хмык

    Хмык
    20 минут назад

    OT

    Важно чтоб не перевернулся-бы на тракторе фермер с бочкой отравы для полей в те водоемы. Впрочем пчел потравят - это точно или мед с отравой будут продавать как и овощи



    Леха, при советской власти, когда удобрений и ядохимикатов было завались, во многих деревнях вся эта гадость тупо валялась под открытым небом. Все текло в водоемы и в грунт. И не одна бочка, а сотни и тысячи тонн.



    Кстати, в Благовещенске горы удобрений валялись практически на берегу Зеи в районе сплавной конторы.



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