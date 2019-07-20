Велодорожка, водоем с рыбой: в Тамбовке готовят к открытию обновленный парк

В районном центре Тамбовского района ведутся работы по реконструкции местного парка. К сентябрю там должны появиться новые спортивные объекты и завершиться обустройство искусственного водоема, начатое еще в 2015 году.

Финансируются работы сразу по двум программам: «Формирование комфортной городской среды» и «Развитие местных инициатив».

На все преобразования потратить планируется в общей сложности около 6 миллионов рублей.

Уже к сентябрю в парке появятся велодорожка, спортплощадка с резиновым покрытием, турниками и брусьями, фонари, 1 000 квадратных метров тротуарной плитки, а также будет обустроен искусственный водоем.

Заселять озеро рыбой помогают местные жители. В нем уже водятся карпы и сазаны, выпущенные ими, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Амурской области.