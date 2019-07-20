Из-за мощного циклона в Белогорске введен режим повышенной готовности

В Белогорске с 14:00 19 июля был введен режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение подписал глава города Станислав Мелюков. Это связано с тем, что по прогнозу в области ожидаются неблагоприятные погодные условия.

«В целях предотвращения нештатных ситуаций в работе систем жизнеобеспечения Белогорска, предупреждения чрезвычайных ситуаций в Белогорске организовано взаимодействие с дежурными службами города, организован контроль за устойчивым функционированием объектов городского хозяйства, проверена работоспособность источников автономного энергоснабжения на объектах социальной сферы, усилен мониторинг за метеорологической обстановкой», – сообщатся на официальном портале Белогорска.

В случае нештатных ситуаций во время непогоды жителям советуют звонить на телефон оперативного дежурного управления по делам ГО и ЧС: 2-18-44 или 112.

Как сообщало Амур.инфо, в Амурской области в ближайшие дни погоду будет определять мощный циклон. В регионе пройдут очень сильные дожди. Непогода ожидается 20, 21 и 22 июля, возможно, и в ночь на 23 июля. Особенно сложная обстановка ожидается в Сковородинском районе.