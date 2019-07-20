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20июля
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сегодня, 08:13 0

В России не увеличат размер пособия по безработице

В России не увеличат размер пособия по безработице
Фото: pixabay.com

Минтруд не планирует увеличивать размер пособия по безработице в 2020 году. Это следует из проекта постановления правительства, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ устанавливает минимальное пособие по безработице на 2020 год в размере 1 500 рублей, максимальный – для всех безработных граждан, за исключением лиц предпенсионного возраста, в размере 8 000 рублей, для лиц предпенсионного возраста – в размере 11 280 рублей. Такие же размеры действуют в 2019 году.

Изначально объем бюджетных средств, заложенных на социальные выплаты безработным, на 2020–2022 годы составляет 54,32 миллиарда рублей в 2020 году, 54,31 миллиарда в 2021 году, 54,31 миллиарда в 2022 году, сообщает «Российская газета».

Вместе с тем в 2020 году прогнозируется увеличение в 1,6 раза среднемесячной численности зарегистрированных безработных граждан предпенсионного возраста, что связано с реализацией федерального проекта «Старшее поколение – нацпроекта "Демография"», говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Прогнозируется, что среднемесячная численность граждан предпенсионного возраста, зарегистрированных в качестве безработных, в 2020 году составит 150,2 тысячи человек, в 2021 году – 150,3 тысячи, в 2022 году – 150,3 тысячи человек. При этом среднемесячная численность безработных граждан предпенсионного возраста за январь–июнь 2019 года составляла 92 тысячи человек, на конец июня 2019 года она достигла 122,6 тысячи человек.

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#закон #работа #экономика

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