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сегодня, 12:06 0

Освещенность уличных сетей Белогорска увеличилась до 99 километров

Освещенность уличных сетей Белогорска увеличилась до 99 километров

В Белогорске завершились работы по модернизации уличного освещения, запланированные в сезоне 2019 года. В управлении ЖКХ рассказали, что проводилась она комплексно. На одних участках шла полная замена опор и светильников, на других – его установка.

«Модернизация уличного освещения выполняется в рамках муниципальной программы “Благоустройство территории муниципального образования г. Белогорск”. Из средств городского бюджета направлено более 2,3 миллиона рублей, – рассказывает начальник отдела ЖКХ и благоустройства Наталья Башкирова. – Начался процесс с улицы Зеленая и Юбилейная в микрорайоне Амурсельмаш. По обращению граждан было установлено 38 опор уличного освещения. Следующий территория был освещен по поручению главы Белогорска Станислава Мелюкова – проезд от ул. Ленина до наркологического диспансера. Здесь установлено 11 новых опор. Кроме этого, появились два новых уличных светильника у кинотеатра “Россия”».

Ранее сообщалось, что планомерная работа по восстановлению и установке нового освещения начата по решению главы Белогорска Станислава Мелюкова с 2009 года. Десять лет назад освещалось лишь несколько участков улиц Кирова, Ленина, 9 Мая, часть Никольского шоссе, часть 50 лет Комсомола. В настоящее время освещено уже 99 километров улиц города, сообщает пресс-служба Белогорска.

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#администрация Белогорска

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