Гороскоп 20 июля: Львы проявят лидерство, Водолеям не стоит психовать

Восход Солнца: 04:41

Заход Солнца: 20:30

Солнце в Раке.

Овен. Сегодня Овны будут энергичны и амбициозны. Во второй половине дня активизируются различные раздражители, Вам нужно перенести это спокойно и не реагировать на них. Используйте свой внутренний огонь во благо.

Телец. Тельцы находятся в поисках стабильности. В эту субботу Вам захочется все изменить, исправить и запрыгнуть в уходящий вагон. Сегодня вы готовы работать без перерывов. Вечером вы будете бескомпромиссными, поэтому постарайтесь решить все дела в первой половине дня.

Близнецы. Сегодня Близнецы покажут раздвоение своей личности. И вроде все будет как всегда, но с разными людьми вы будете разными. Главное сегодня: не опускаться до лицемерия, и тогда все дела пройдут хорошо.

Рак. У представителей этого Знака резко упадет самооценка. Вы начнете гнобить себя, упрекать в неправильности. Переведите дух, нельзя всегда быть идеальным, а промахи случаются у всех.

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Лев. Сегодня Львам захочется проявить лидерство. Вы везде преуспеете, сделаете массу дел и покажете, насколько Вы хороший организатор. Окружающим Вы покажетесь легкомысленными, но только на первый взгляд.

Дева. Девы будут обращать внимание на всевозможные мелкие детали и этим усложнять жизнь себе и окружающим. Заранее наметьте план на весь день, пройдитесь по магазинам,

Весы. Друзья сегодня придут Вам на помощь. Любые передряги и недоразумения всегда легче пережить вместе с кем-то, чем в одиночку. Главное, не приходите в уныние.

Скорпион. Доброта и уважение – ваш девиз сегодня. Семья поддержит Вас, а любимый человек сделает неожиданный сюрприз. Вечер проведите вместе с семьей, они расскажут Вам много нужной и интересной информации.

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Стрелец. Сегодня Стрельцы будут притягивать к себе различных людей. Вам будет трудно сфокусироваться на одном деле, поэтому Вы будете хвататься то за одно, то за другое. Если Стрельцы не выберут одну конкретную цель, то Вам станет скучно. Вечер проведите за чашкой чая.

Козерог. Козероги сегодня будут биться за чистоту не только в квартире, но и в мыслях. Даже старую и обветшалую квартиру вы превратите в уютное гнездышко. Главное, не учитывайте чужое мнение и не оглядывайтесь назад.

Водолей. Сегодня Водолеи захотят отправиться в путешествие. Несколько часов сегодняшнего дня Вы посвятите обсуждению с близкими ближайших изменений. Будьте готовы к тому, что против Вас встанут в блок. Сдерживайте себя и не психуйте по пустякам.

Рыбы. У Рыб могут возникнуть проблемы в отношениях с близкими людьми в первой половине дня. Звезды советуют уединиться и побыть наедине с собой, так вы поймете, чем заниматься в ближайшем будущем. Уберитесь дома, приготовьте ужин и наслаждайтесь выходным днем.

Астролог: Элона Пресветлая