В Белогорске выделили квартиру горожанке, стоявшей в очереди почти 35 лет

В Белогорске предоставлено жилье семье, состоявшей на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий почти 35 лет. Многодетная мать-одиночка обратилась за помощью еще в 1985 году и числилась в списке очередников первой.

В комитете имущественных отношений пояснили, что решение о предоставлении муниципального жилого помещения было принято главой Белогорска еще в ноябре 2018 года. Однако доказывать право на муниципальное имущество пришлось через суд. В течение нескольких лет его использовали не по назначению и незаконно.

«Двухкомнатная квартира, расположенная на первом этаже 9-этажного дома № 23 по Никольскому шоссе, была выявлена по итогам обследования муниципального жилого фонда. Такие рейды проводятся систематически для выявления пустующих, незаконно занятых квартир, а также выморочного имущества для дальнейшего перераспределения среди очередников, нуждающихся в жилье, – рассказала главный специалист отдела жилищных отношений КИО Ирина Кувшинова. – В данном случае судебные тяжбы длились больше полугода в двух судебных инстанциях. Вчера состоялось заседание в Амурском областном суде. Суд подтвердил законность нахождения спорного помещения в муниципальной собственности. Тем самым дал возможность предоставить жилье семье, ждавшей квартиру 35 лет. При обращении в жилищный отдел администрации Белогорска дочь заявительницы подтвердила документально нуждаемость своей семьи в улучшении условий проживания. В результате им предоставлена двухкомнатная квартира в 9-этажном доме».

Вместе с тем, комитет имущественных отношений подвел итоги перерегистрации граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условиях. Перерегистрация проводится раз в три года и необходима для выявления лиц, имеющих право на внеочередное получение жилья.

Из 596 человек, состоявших на учете малоимущих и нуждающихся в предоставлении жилья по договору соцнайма, перерегистрацию прошли всего 7 %. Остальные правом перерегистрации не воспользовались, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

«Получить квартиру вне очереди имеют право граждане, которые проживают в ветхом и аварийном жилье, а также горожане, имеющие определенные законом заболевания, а также для актуализации данных жителей Белогорска, нуждающихся в жилье, – дополнила Ирина Кувшинова. – Отмечу, что с 2005 года семьи, нуждающиеся в получении бесплатного жилья, должны подтвердить не только нуждаемость в нем, но и малоимущность. С 4 апреля по 4 июля заявление на перерегистрацию подали 42 семьи. 27 из них подтвердили свое право состоять на учете. 2 семьи нуждаемость не подтвердили, 3 семьи сняты по результатам перерегистрации в связи с утратой оснований, а 2 семьи сняты с учета в связи с получением вне очереди по договору соцнайма жилого помещения. За последние 10 лет в Белогорске выявлено и распределено более 190 квартир».