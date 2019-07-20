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сегодня, 09:36 8

В Белогорске выделили квартиру горожанке, стоявшей в очереди почти 35 лет

В Белогорске предоставлено жилье семье, состоявшей на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий почти 35 лет. Многодетная мать-одиночка обратилась за помощью еще в 1985 году и числилась в списке очередников первой.

В комитете имущественных отношений пояснили, что решение о предоставлении муниципального жилого помещения было принято главой Белогорска еще в ноябре 2018 года. Однако доказывать право на муниципальное имущество пришлось через суд. В течение нескольких лет его использовали не по назначению и незаконно.

«Двухкомнатная квартира, расположенная на первом этаже 9-этажного дома № 23 по Никольскому шоссе, была выявлена по итогам обследования муниципального жилого фонда. Такие рейды проводятся систематически для выявления пустующих, незаконно занятых квартир, а также выморочного имущества для дальнейшего перераспределения среди очередников, нуждающихся в жилье, – рассказала главный специалист отдела жилищных отношений КИО Ирина Кувшинова. – В данном случае судебные тяжбы длились больше полугода в двух судебных инстанциях. Вчера состоялось заседание в Амурском областном суде. Суд подтвердил законность нахождения спорного помещения в муниципальной собственности. Тем самым дал возможность предоставить жилье семье, ждавшей квартиру 35 лет. При обращении в жилищный отдел администрации Белогорска дочь заявительницы подтвердила документально нуждаемость своей семьи в улучшении условий проживания. В результате им предоставлена двухкомнатная квартира в 9-этажном доме».

Вместе с тем, комитет имущественных отношений подвел итоги перерегистрации граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условиях. Перерегистрация проводится раз в три года и необходима для выявления лиц, имеющих право на внеочередное получение жилья.

Из 596 человек, состоявших на учете малоимущих и нуждающихся в предоставлении жилья по договору соцнайма, перерегистрацию прошли всего 7 %. Остальные правом перерегистрации не воспользовались, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

«Получить квартиру вне очереди имеют право граждане, которые проживают в ветхом и аварийном жилье, а также горожане, имеющие определенные законом заболевания, а также для актуализации данных жителей Белогорска, нуждающихся в жилье, – дополнила Ирина Кувшинова. – Отмечу, что с 2005 года семьи, нуждающиеся в получении бесплатного жилья, должны подтвердить не только нуждаемость в нем, но и малоимущность. С 4 апреля по 4 июля заявление на перерегистрацию подали 42 семьи. 27 из них подтвердили свое право состоять на учете. 2 семьи нуждаемость не подтвердили, 3 семьи сняты по результатам перерегистрации в связи с утратой оснований, а 2 семьи сняты с учета в связи с получением вне очереди по договору соцнайма жилого помещения. За последние 10 лет в Белогорске выявлено и распределено более 190 квартир».

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#администрация Белогорска

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Комментарии
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  • Аль Бано

    Аль Бано
    1 час назад

    ну наконец то-не прошло и полгода-Белогорск город черепах

  • Vlad_mir

    Vlad_mir
    1 час назад

    КИО отсудило у дома лифтовую с оборудованием и местом для дежурного, а также установленной там же системой видеонаблюдения девятиэтажного дома и предоставило жилье женщине. Только как она с этим оборудованием жить будет? Там ведь двушка. В одной комнате с детьми будет жить, а в другой дежурить за лифтера? А другого места установки пульта лифтов в доме нет. Бред!

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    Супер Стас)))) а те которые 32 или 29 лет стоят в очереди?????

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    56 минут назад

    Vlad_mir

    КИО отсудило у дома лифтовую с оборудованием и местом для дежурного, а также установленной там же системой видеонаблюдения девятиэтажного дома и предоставило жилье женщине. Только как она с этим оборудованием жить будет? Там ведь двушка. В одной комнате с детьми будет жить, а в другой дежурить за лифтера? А другого места установки пульта лифтов в доме нет. Бред!



    Вы если не владеете полной информацией, не пишите про бред.

    Квартира была самовольно захвачена старшим дома, долгое время сдавалась им в аренду коммерческим структурам. Муниципалитет выявил квартиру, отсудил и предоставил нуждающейся. Никакого лифтера в ней нет и не было. Оборудование - шкафчик - будет перенесено в другое помещение без всякого ущерба для работы лифта.

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    52 минуты назад

    inoy

    а те которые 32 или 29 лет стоят в очереди?????



    Тема предоставления жилья, стоящим в очереди, более сложная, чем стеб на форуме. Любой понимающий проблему это подтвердит. Если хотите серьезно поговорить на эту тему, можно пообщаться.

    Но для начала найдите информацию, как дают квартиры из очереди в других городах области.

  • Аль Бано

    Аль Бано
    49 минут назад

    да нигде и ничего не дают после СССР

  • inoy

    inoy
    22 минуты назад

    Марина, да это хорошо, но почему сразу в новость? дайте молча)) пиар????

  • inoy

    inoy
    19 минут назад

    сейчас в Свободном думают, чем ответить, наверное подсветкой колеса обозрения))))

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