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19июля
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сегодня, 21:01 1

Не пускать шаровую молнию и выключить электроприборы: спасатели объясняют, как пережить грозу

Не пускать шаровую молнию и выключить электроприборы: спасатели объясняют, как пережить грозу
Фото: pixabay.com

Амурская область готовится к встрече с мощным циклоном. Непогода нагрянет в субботу, 20 июля, сначала в северные, а затем в остальные районы. Спасатели напоминают правила поведения при грозовых дождях.

С выходом мощного циклона днем 20 июля местами по северным районам, 21–22 июля в отдельных районах Амурской области ожидаются сильные ливни, очень сильные дожди, грозы, усиление ветра при грозах до 15–20 метров в секунду. Сильные дожди с грозами прогнозируется 21–22 июля на территории Благовещенска.

Управление по делам ГО ЧС Благовещенска сообщает, что ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей. В этот период увеличивается риск возникновения аварий на объектах жизнеобеспечения населения, падения ветвей деревьев, срыва рекламных щитов, повреждения кровли домов.

«Обращаем внимание, что жителям частной индивидуальной застройки требуется заранее очистить ливневые канализации от мусора для обеспечения беспрепятственного пропуска ливневых вод для предупреждения подтопления прилегающей территории», – подчеркивают в ведомстве.

При грозе и ливнях лучше остаться дома или в другом укрытии. Тем, кого разгул стихии застал в помещении, следует отключить бытовые электроприборы, отойти от окон и дверей и закрыть их, чтобы не впустить шаровую молнию. Нельзя касаться водопроводных кранов.

Если выйти наружу все-таки нужно, следует быть максимально внимательным, осматривая участок пути перед собой – дорога может оказаться размытой. Во время грозы нельзя стоять под деревьями.

Автомобилистам во время ливня лучше остановиться и переждать непогоду. Нельзя находиться возле рекламных щитов и слабозакрепленных конструкций. Следует помнить о том, что мокрое дорожное полотно опасно – может произойти ДТП.

Очень опасно во время грозы пользоваться сотовым телефоном. «Радиоволны – основа мобильной связи – притягивают разряды», – предупреждают спасатели.

При необходимости откачки воды, а также при возникновении несчастных случаев необходимо обратиться в единую службу спасения по номеру 112. Телефон старшего оперативного дежурного ЕДДС управления по делам ГО ЧС Благовещенска: (4162) 202-112.

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#жизнь #природа #происшествия

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Комментарии
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  • Mr.Gibkiy

    Mr.Gibkiy
    31 минута назад

    И еще нельзя разжигать костры во время дождя!

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