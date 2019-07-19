У благовещенца украли покупки, оставленные в камере хранения супермаркета

В дежурную часть полиции Благовещенска обратился горожанин. Он рассказал, что оставил покупки в камере хранения супермаркета, а затем обнаружил, что ячейка пуста. Пропали два пакета с вещами на сумму более 10 тысяч рублей.

Как оказалось, злоумышленник открыл ячейку ключом и похитил вещи. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен ранее судимый житель областного центра, мужчина 1986 года рождения.

Его нашли, задержали и доставили в дежурную часть отдела полиции. По факту кражи следственным отделом МО МВД Росси «Благовещенский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, сообщает управление МВД России по Амурской области.