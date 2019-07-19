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19июля
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сегодня, 19:35 0

В Мазановском районе нашли тело мужчины, пропавшего 4 июля

В Мазановском районе нашли тело мужчины, пропавшего 4 июля
Фото: ru.wikipedia.org

Амурчанина, пропавшего во время сплава по реке Зея, нашли погибшим. Тело нашли сотрудники полиции в районе, где первоначально вели поиски.

«Сергея сегодня нашли погибшим сотрудники МО МВД "Мазановский". Это произошло примерно в том же районе, где начинались поиски. Вода немного упала и нашли», – рассказала сестра Сергея Татьяна Цыгулева.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 32-летнего мужчину начали искать после того, как 4 июля на реке Зея в Мазановском районе опрокинулась лодка. Двоих мужчин вскоре нашли погибшими – одно в районе места происшествия, другого в районе Свободного. Судьба Сергея была неизвестна до 19 июля.

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#происшествия #утонули

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