В Мазановском районе нашли тело мужчины, пропавшего 4 июля

«Сергея сегодня нашли погибшим сотрудники МО МВД "Мазановский". Это произошло примерно в том же районе, где начинались поиски. Вода немного упала и нашли», – рассказала сестра Сергея Татьяна Цыгулева.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 32-летнего мужчину начали искать после того, как 4 июля на реке Зея в Мазановском районе опрокинулась лодка. Двоих мужчин вскоре нашли погибшими – одно в районе места происшествия, другого в районе Свободного. Судьба Сергея была неизвестна до 19 июля.