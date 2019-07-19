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В Благовещенске осужден водитель, устроивший ДТП после погони

В Благовещенске осужден водитель, устроивший ДТП после погони
Фото: pixabay.com

Благовещенский городской суд Амурской области рассмотрел уголовное дело в отношении автомобилиста, садившегося пьяным за руль. Он уже не в первый раз попался нетрезвым, кроме того, водительского удостоверения у него не было.

В 2017 году мужчина был судим за то, что пьяным сел за руль и отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Тогда он получил наказание в виде обязательных работ на 200 часов, а также получил запрет на управление автомобилем на год и шесть месяцев.

Это не помогло амурчанину осознать опасность поступка и в январе 2019 года он снова был задержан пьяным за рулем. Проигнорировав требование сотрудников ГИБДД об остановке, автомобилист съехал с дороги, опрокинув машину. Водителя задержали и доставили в стационарный пост ДПС для установления личности и освидетельствования на состояние опьянения. Исследование показало, что в воздухе, выдыхаемом нарушителем, содержалось 0,906 миллиграмма спирта на литр.

Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, подсудимый полностью признал вину в совершении преступления и раскаялся в содеянном. Он ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признал раскаяние и состояние здоровья подсудимого. Отягощающих обстоятельств не установлено.

Подсудимый получил наказание в виде шести месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств на два года и шесть месяцев. В силу статьи 73 УК РФ «Условное наказание» основное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком на один год.

За это время осужденный не должен совершать правонарушений, не может менять постоянное места жительства без уведомления специализированного государственного органа и должен регулярно являться для регистрации.

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#суды #транспорт

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