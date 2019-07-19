Перед началом проливных дождей Бурейская ГЭС увеличивает расход воды

Бурейская гидроэлектростанция увеличивает расход воды через гидроузел в связи с прогнозируемым ухудшением гидрологической обстановки. По прогнозам, к 23 июля приток воды в Бурейское водохранилище может вырасти из-за проливных дождей.

По информации Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, приток вырастет до 3 000 – 5 000 кубических метров в секунду.

Для поддержания противопаводковой емкости водохранилища, а также для пропуска паводковых вод, три затвора плотины открыты на три метра. Как сообщает пресс-служба Бурейской ГЭС, установленный режим работы станции не скажется на паводковой ситуации в бассейне реки Амур. Несмотря на временное увеличение расходов через гидроузел, водохранилище будет и далее ориентировано на сдерживание прибывающей воды.

По данным на пятницу, 19 июля, уровень верхнего бьефа Бурейской ГЭС находится на отметке 253,44 метра. Нормальный подпорный уровень станции равен 256 метрам. Величина притока за прошедшие сутки составила 1 830 кубометра в секунду. Пропуск воды через водосбросы Бурейской ГЭС продлится до улучшения гидрологической обстановки. В случае ее изменения режим работы станции может быть оперативно изменен по решению Амурского бассейно-водного управления.

Устье реки Буреи, на которой построена ГЭС, расположено ниже по течению Амура в 270 километрах от Благовещенска. Таким образом, сбросные расходы не влияют на гидрологический режим реки Амур в районе Благовещенска и оказывают незначительное влияние на уровень Амура от устья до Хабаровска.