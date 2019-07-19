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19июля
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Из благовещенского ТРЦ «Флагман» в очередной раз эвакуировали людей (видео)

Из благовещенского ТРЦ «Флагман» в очередной раз эвакуировали людей (видео)

Обновлено: 18:56

В Благовещенске в очередной раз пришлось эвакуировать людей из торгово-развлекательного центра «Флагман». Как сообщают очевидцы, на место происшествия приехали все экстренные службы, в том числе кинологи с собаками.

«Около 18 часов мы подошли к "Самбери", а тут людей выводят на улицу – покупателей и персонал. Полиция перекрыла выезд с территории. Видим машины полиции, пожарных, скорой, спасателей. Приехали кинологи с собакой», – сообщила корреспонденту ИА «Амур.инфо» с места происшествия жительница Благовещенска.

Эвакуация в ТРЦ «Флагман» проводится не в первый раз. Как сообщало ИА «Амур.инфо», сеть гипермаркетов «Самбери» пострадала от волны ложных сообщений о минировании, которая прокатилась по всему Дальнему Востоку и повлекла серьезные убытки.

У торговой сети вымогают деньги – более миллиона рублей. Ущерб от таких инцидентов уже превысил несколько десятков миллионов рублей. Руководство «Самбери» обратилось к губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Тем временем в полиции изучается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба». Наказание по этой статье – штраф от 500 до 700 тысяч рублей или лишение свободы от трех до пяти лет.

Как стало известно Амур.инфо, в 18:37 по местному времени посетителям и работникам ТРЦ разрешили войти в помещения. Тревога оказалась ложной.

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#происшествия #торговля

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