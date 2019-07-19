Более 700 КамАЗов с мусором вывезли из Белогорска с начала сезона

В Белогорске не прекращается работа по ликвидации несанкционированных свалок. Наибольшее количество отходов в сезоне 2019 вывезено с улицы Пролетарской № 73, 75, 77, 80. Объем свалки здесь составил более 2,2 тысячи кубометров.

С участков по улице Калининской 64, 66, 68 убрано почти 1,6 тысячи кубометров строительных и бытовых отходов. Почти тысячу кубометров мусора убрали с улицы Калининской 70, 72.

«С начала июля вывезено более 400 кубов мусора с участков ул. Новая – пер. Набережный и с участка, где расположены гаражи по улице Свободной, – рассказала начальник ЖКХ и благоустройства Наталья Башкирова. – Здесь жители частного сектора незаконно складировали мусор. Специалисты вывезли 273 кубометра мусора, это более 380 тонн, продолжается работа по уборке территории частного сектора с улицы Свободной. Параллельно свалки вывозятся с улица 1-я Хабаровская.

С начала сезона службами ЖКХ и благоустройства вывезено почти 6 тысяч кубометров нелегального мусора, или 750 рейсов КамАЗов.