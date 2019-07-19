Станислав Мелюков: тему окон в школах надо закрыть в этом году

Глава Белогорска Станислав Мелюков предложил предпринимательскому сообществу помочь городу закрыть тему ветхих окон в школах. 19 июля глава провел совещание с директорами образовательных организаций, комитетом по образованию и представителями бизнеса, занимающимися производством и монтажом окон.

«Надо, наконец, закрыть эту тему раз и навсегда, – начал Станислав Мелюков. – Сделать так, чтобы ни в одной школе Белогорска не осталось деревянных окон».

За последние десять лет муниципалитет направил на модернизацию школ более 200 миллионов рублей, львиная доля которых – средства местного бюджета. В школах выполнено обустройство ограждения (раньше их не было вообще), сделаны новые крыши и отремонтированы кровли, реконструированы две школьные столовые, отремонтированы актовые залы, медицинские кабинеты в 4 школах, отремонтированы спортивные залы в 3 школах, установлено видеонаблюдение во всех школах, отремонтированы туалеты в 4 школах, отремонтированы фасады зданий 2 школ, приведены в порядок прилегающие территории школ (подъезды, тротуары, ограждение, освещение).

«Нет ни одной школы или детского сада, где бы ничего не делалось. В 2019 году на ремонт школ и пришкольных территорий запланировано 76 миллионов рублей. Первоочередная задача, конечно, это ремонт школы № 11, здание которой признано аварийным. Работы по приведению в порядок зданий школ требуют значительных вложений. К сожалению, возможности городского бюджета ограничены, – отметил глава Белогорска. – Сегодня за моей подписью направлено 71 письмо в адрес родителей-предпринимателей, чьи дети учатся в школах, с просьбой помочь в реализации проекта. Знаю, что и без писем два предпринимателя уже вышли на школы № 200 и № 10 с предложением поучаствовать в проекте. Они заменят шесть окон, которые директора уже обозначили. Надеюсь, что и другие родители-предприниматели поддержат идею. Даже если каждый внесет свой вклад по одному окну, это будет серьезное дело».

Оставшиеся школьные окна муниципалитет намерен заменить до завершения осенних каникул. Четыре пришедших на рабочую встречу предпринимателя выразили готовность приступить к работам, с условием отсрочки расчетов до января 2020 года.

«Очень неожиданное предложение, но мы однозначно будем участвовать, – сказала предпринимательница Наталья Шесткова. – Возможности, думаю, есть у всех. Мы готовы взять самый большой объем производства. Все взвесим, обдумаем, определимся по срокам».

Самый большой объем работ предстоит провести в школе № 200. Здесь требует замены 166 окон. В школе № 5 необходимо заменить 124 окна. По предварительным подсчетам, на 100% оконный «апгрейд» необходимо почти 17 миллионов рублей.

«Вы знаете, я даже не верю, что это случится в нашем городе, потому что тема окон одна из самых наболевших. Это небезопасно, мы не можем проветривать нормально помещения, потому что боимся открыть раму, которая вот-вот выпадет, – выразила свое мнение замглавы по соцполитике Галина Бурмистрова. – Если все вместе мы приложим силы, то Белогорск, уверена, станет единственным в Амурской области, где во всех школах города будут новые окна».

Идею о полной замене оконных блоков он озвучил еще 6 июля во время интервью в программе «О главном».

Тогда он отметил, что с 2009 года в рамках ремонтов и реконструкций из имеющихся в школах и детсадах 2 430 оконных блоков были заменены 50 %. Потребность в школах в настоящее время составляет 562 окна, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.