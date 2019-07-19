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19июля
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В Благовещенске принято решение о продаже недостроев «Городка»

В Благовещенске принято решение о продаже недостроев «Городка»
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске 16 июля прошло собрание участников долевого строительства компании-банкрота «Городок». Собравшиеся обсудили предложение о порядке, сроках и условиях продажи недостроев (двух зданий и земельных участков под ними) и установили начальную цену.

За утверждение предложения о продаже имущества проголосовали 73,96 % от числа голосов, принявших участие в собрании. Против выступили – 25,46 %. Воздержались – 0,58 %. Имущество при продаже будет объединено в один лот. Его начальная стоимость 80 миллионов рублей.

Как сообщало Амур.инфо, продать планируется объект незавершенного строительства в селе Чигири. Степень готовности – 43 %. Площадь застройки 1404,1 квадратного метра. Также реализовать необходимо земельный участок под домом площадью 8 672 квадратных метра. По данным отчета о рыночной стоимости, цена объекта незавершенного строительства и земельного участка под ним составляет 41 271 801 рубль.

Также будет продано здание в 4 квартале Благовещенска на улице Загородной. Его степень готовности тоже – 43 %, площадь застройки – 1 037,3 квадратного метра. Площадь земельного участка под домом – 3 949 квадратных метров. По информации отчета о рыночной стоимости, цена объекта незавершенного строительства и земельного участка под ним составляет 25 204 924 рубля.

Сообщалось, что реализацию недостроев предстоит организовать в течение 60 дней со дня утверждения собранием кредиторов предложения о порядке продажи имущества ООО «СК "Городок"». Шаг аукциона составит 10 % от начальной цены.

Конкурсное производство в отношении строительной компании «Городок» 3 июня было продлено в Арбитражном суде Амурской области до 16 декабря 2019 года. В мае фигурантам уголовного дела о растрате средств дольщиков и невыплате заработной платы смягчили меру пресечения. Сейчас директор и учредители стройфирмы находятся под подпиской о невыезде.

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#строительство #торговля #финансы

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