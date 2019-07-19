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19июля
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Большинство опрошенных на Амур.инфо считают, что Благовещенску нужны паркинги

Большинство опрошенных на Амур.инфо считают, что Благовещенску нужны паркинги
Фото: pixabay.com

Редакция ИА «Амур.инфо» узнала мнения читателей насчет нехватки парковочных мест в Благовещенске. В голосовании, которое продлилось с 8 по 19 июля, приняли участие 1 096 человек. По мнению большинства из них, в городе необходимо сделать наземные и подземные парковки.

За строительство паркингов высказались 607 человек (55,4 % от всех участников опроса). Пожертвовать газонами предложили 162 респондента (14,8 %). Вариант «Развивать общественный транспорт» поддержали 135 опрошенных (12,3 %).

Оставшиеся три варианта не смогли преодолеть рубеж в 100 голосов. Сделать платные парковки считают необходимым 80 участников голосования (7,3 %). Нужно сузить тротуары – решил 61 человек (5,6 %). Вырубить больше деревьев предложил 31 опрошенный (2,8 %).

Строку «Другой вариант» предпочли 20 человек (1,8 %). И вот что они написали:

«Никак. Проблема парковок – во всем мире нерешаемая проблема. Подземные паркинги в устье двух рек – прожект. Общественный транспорт в городе хорошо работает – вопрос, все ли хотят на нем ездить, когда есть свое авто. Если в семье два авто, поэтому сколько не руби деревьев, мест не будет. На Зейской тротуары и так неширокие, а мест все равно нет. Нужно как в Японии – продавать авто только при наличии гаража. В этом случае не будет машин-брошенок и во дворах под окнами парковать не будут»;

«Сделать многоуровневые парковки»;

«Во всем виноват архитектор города, который разрешает застраивать центральную часть Благовещенска безвкусными многоэтажками, без парковочных мест. Этого следовало ожидать»;

«Нет проблемы никакой»;

«Сделать больше велодорожек и ездить на велосипедах»;

«Сделать больше чисто пешеходных зон»;

«Взамен низкокачественных газонов развивать вертикальное озеленение, взять на вооружение аналогичные решения у китайцев»;

«Не располагать многопосещаемые учреждения там, где уже невозможно оборудовать автостоянку – как например МФЦ. Там, кстати, надо вернуть газон и убрать деревья»;

«Пешком больше ходить надо, а в магазин на машине ездят»;

«Сжечь 50 % транспорта, которые бросают авто вдоль запрещенных к остановке участков дорог»;

«Все руководство города отправить в отставку и взять на работу грамотных, чистоплотных профессионалов и проблема разрешится»;

«Планировать застройку с учетом нормальных стоянок. А то у нас как всегда – многоэтажки как грибы растут, а стоянок нет»;

«Нужно уделить больше внимания велоспорту, оборудовать велодорожки по всему городу, увеличить налоги на легковые автомобили, глобально увеличить налоги на второй и последующие автомобили, снизить цены на общественный транспорт. Если это все реализовать именно одновременно, по крайней мере, налоги и стоимость проезда, то можно надеяться, что лишние парковки не понадобятся»;

«Строить организациям стоянки для своих сотрудников во внутренних дворах, а с улице только для посетителей»;

«Все правительства, администрации, ведомства должны ставить авто на своей закрытой территории»;

«Выяснить, на какие доходы покупают столько авто»;

«Переместить правительство Амурской области за пределы города»;

«Не воровать»;

«Пожертвовать частью газонов. Во многих местах они очень широкие и их можно сузить. Это надо сделать не столько для увеличения количества парковок, сколько для расширения проезжей части улиц. Плюс к этому – строить наземные (многоэтажные) и подземные парковки».

Тем временем на Амур.инфо начался новый опрос. Читателям предлагается ответить на вопрос: «Что нужно сделать властям, чтобы Благовещенск не подтапливали ливни?» Прием голосов продолжится до 29 июля.

Что нужно сделать властям, чтобы Благовещенск не подтапливали ливни?

Полностью заменить ливневую канализацию, несмотря на многомиллиардные затраты

Разработать программу по замене участков ливневой канализации и менять коммуникации постепенно

Закупить больше спецтехники для откачки воды

Ничего не делать, один-два раза в год можно и потерпеть

Мне все равно

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#транспорт

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