Большинство опрошенных на Амур.инфо считают, что Благовещенску нужны паркинги

Редакция ИА «Амур.инфо» узнала мнения читателей насчет нехватки парковочных мест в Благовещенске. В голосовании, которое продлилось с 8 по 19 июля, приняли участие 1 096 человек. По мнению большинства из них, в городе необходимо сделать наземные и подземные парковки.

За строительство паркингов высказались 607 человек (55,4 % от всех участников опроса). Пожертвовать газонами предложили 162 респондента (14,8 %). Вариант «Развивать общественный транспорт» поддержали 135 опрошенных (12,3 %).

Оставшиеся три варианта не смогли преодолеть рубеж в 100 голосов. Сделать платные парковки считают необходимым 80 участников голосования (7,3 %). Нужно сузить тротуары – решил 61 человек (5,6 %). Вырубить больше деревьев предложил 31 опрошенный (2,8 %).

Строку «Другой вариант» предпочли 20 человек (1,8 %). И вот что они написали:

«Никак. Проблема парковок – во всем мире нерешаемая проблема. Подземные паркинги в устье двух рек – прожект. Общественный транспорт в городе хорошо работает – вопрос, все ли хотят на нем ездить, когда есть свое авто. Если в семье два авто, поэтому сколько не руби деревьев, мест не будет. На Зейской тротуары и так неширокие, а мест все равно нет. Нужно как в Японии – продавать авто только при наличии гаража. В этом случае не будет машин-брошенок и во дворах под окнами парковать не будут»;

«Сделать многоуровневые парковки»;

«Во всем виноват архитектор города, который разрешает застраивать центральную часть Благовещенска безвкусными многоэтажками, без парковочных мест. Этого следовало ожидать»;

«Нет проблемы никакой»;

«Сделать больше велодорожек и ездить на велосипедах»;

«Сделать больше чисто пешеходных зон»;

«Взамен низкокачественных газонов развивать вертикальное озеленение, взять на вооружение аналогичные решения у китайцев»;

«Не располагать многопосещаемые учреждения там, где уже невозможно оборудовать автостоянку – как например МФЦ. Там, кстати, надо вернуть газон и убрать деревья»;

«Пешком больше ходить надо, а в магазин на машине ездят»;

«Сжечь 50 % транспорта, которые бросают авто вдоль запрещенных к остановке участков дорог»;

«Все руководство города отправить в отставку и взять на работу грамотных, чистоплотных профессионалов и проблема разрешится»;

«Планировать застройку с учетом нормальных стоянок. А то у нас как всегда – многоэтажки как грибы растут, а стоянок нет»;

«Нужно уделить больше внимания велоспорту, оборудовать велодорожки по всему городу, увеличить налоги на легковые автомобили, глобально увеличить налоги на второй и последующие автомобили, снизить цены на общественный транспорт. Если это все реализовать именно одновременно, по крайней мере, налоги и стоимость проезда, то можно надеяться, что лишние парковки не понадобятся»;

«Строить организациям стоянки для своих сотрудников во внутренних дворах, а с улице только для посетителей»;

«Все правительства, администрации, ведомства должны ставить авто на своей закрытой территории»;

«Выяснить, на какие доходы покупают столько авто»;

«Переместить правительство Амурской области за пределы города»;

«Не воровать»;

«Пожертвовать частью газонов. Во многих местах они очень широкие и их можно сузить. Это надо сделать не столько для увеличения количества парковок, сколько для расширения проезжей части улиц. Плюс к этому – строить наземные (многоэтажные) и подземные парковки».

Тем временем на Амур.инфо начался новый опрос. Читателям предлагается ответить на вопрос: «Что нужно сделать властям, чтобы Благовещенск не подтапливали ливни?» Прием голосов продолжится до 29 июля.