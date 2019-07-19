Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии

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Актриса Инна Чурикова находится в московской больнице в тяжелом состоянии. В справочной больницы сообщили, что сейчас актриса в хирургической реанимации. От прогнозов врачи отказываются.

Инна Чурикова получила серьезные травмы, когда играла на сцене московского театра «Русская песня». Народной артистке оказали экстренную помощь на месте, а затем отправили в клинику. По предварительным данным, звездная актриса оступилась и неудачно упала.

Чурикова играла в спектакле «Старая дева». Супруг Чуриковой, актер Глеб Панфилов, подтвердил журналистам, что его супруга получила достаточно серьёзные травмы прямо во время спектакля, сообщает Teleprogramma.pro.

Все родственники Чуриковой, а также ее коллеги по театру переживают за здоровье народной артистки. Звезда сыграла в нескольких десятках известных фильмов. Многие полюбили Инну Чурикову после роли в картине «Морозко», где она сыграла Марфушеньку-Душеньку. Именно после этой роли Чуриковой стали предлагать главные роли в театральных постановках и кино.