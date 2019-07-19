Мастер-класс по сладкой вате, чемпионат по дрифту, печать 3D фигур: выходные в Благовещенске

В субботу и воскресенье в областном центре Приамурья пройдет много мероприятий. Выбрать занятие по душе можно и для самых маленьких горожан, и для взрослых жителей Благовещенска.

Суббота, 20 июля

В 11:00 на картодроме, 8-й километр Новотроицкого шоссе, состоится первый этап чемпионата города по дрифту. 12+

В 11 часов малышей и детей постарше ждут в Первомайском парке на мастер-классы по изготовлению аппликаций и декупажу. Участникам предлагают отмечать свои работы в сети Instagram, собирать «лайки» и получать за это сладкие призы от кондитерской фабрики. 3+

В 13:00 в Белогорье (Заводская,18 )пройдет «Меткий снайпер» – личное первенство села по дартсу. 6+

В 15:00 на стадионе «Амур» (улица Ленина, 160) состоится блиц-турнир, посвященный Международному дню шахмат.

В 17:00 в городском парке начнется детская программа «Остров сокровищ». Все мастер-классы бесплатные. В это же время благовещенцы смогут посетить бесплатный мастер-класс по шахматам от «шахматной королевы» Светланы Пономаренко. Встреча пройдет возле кофейной зоны. 0+

Узнать интересные факты из истории отечественной эстрады и услышать популярные эстрадные песни в исполнении руководителя народной вокальной группы «Криницы» Городского дома культуры Анны Сошиной, можно будет прокатившись на теплоходе Москва-82. 0+ Мероприятие проводят библиотеки Благовещенска. Теплоход отправляется в 16:00 от дебаркадера в районе ротонды (причал Калинина, 1). Программа библиотек начнется в 17:00. Стоимость билета на 2-часовой рейс для взрослых – 300 рублей, для детей от 5 до 10 лет – 150 рублей. 0+

В 17:00 благовещенцы смогут прогуляться вокруг Амурского базара начала ХХ века. Сбор – возле отделения почты на углу улиц Пионерской и Амурской. Продолжительность экскурсии – около часа. Экскурс в дореволюционные времена, годы гражданской войны устроит дипломированный «народный» экскурсовод, член Союза журналистов России и автор краеведческих изданий Валентина Кобзарь. 0+

У Триумфальной арки с 18:00 до 20:00 будет работать Аллея мастеров Дома ремесел ГДК. 0+

У ротонды в 18:00 начнется часовая программа духового состава концертного оркестра ГДК. 0+

В районе памятника пограничнику с 18:00 до 20:00 можно будет узнать, как работает 3D принтер: увидеть его в действии и посмотреть на уже готовые работы. 6+

В этом же районе в 19:00 пройдет открытая тренировка по киокусинкай, которая продлится до 20:30. 6+

Воскресенье, 21 июля

С 11:00 до 12:00 в Первомайском парке пройдет мастер-класс по изготовлению сладкой ваты. Организаторы обещают, что каждый желающий сможет накрутить собственную вату любого цвета и размера. 0+

В 18:00 на набережной в районе Триумфальной арки состоится Культурный город на набережной. 0+

Там же в 18:00 начнутся показательные выступления спортивных федераций города. 6+

У ротонды в это же время будет проводиться праздничное мероприятие, посвященное Международному дню бокса. 6+