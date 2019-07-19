Росстат: 50 % россиян получают меньше 35 тысяч рублей

Фото: Амур.инфо

Федеральная служба государственной статистики определила размер медианной зарплаты по России. Она равна 34,3 тысячи рублей. Эксперты говорят, что в действительности цифры могут быть хуже. Росстат проводит такое исследование на выборочной основе раз в два года.

Оно включает крупные и средние организации всех видов экономической деятельности и форм собственности. Исследование охватило 27,1 миллиона человек и более 101,4 тысячи крупных и средних предприятий.

Медианная зарплата – это уровень, выше и ниже которого получают доход одинаковое количество работников. По стране этот показатель составил 34,3 тысячи рублей. Таким образом, у половины россиян зарплата выше, а у половины – ниже этой суммы. При этом средняя зарплата достигает 47,6 тысячи рублей.

Чем выше отношение медианного значения зарплаты к ее среднему уровню, тем меньше неравенство в оплате труда. По России оно составляет 72,1 процента.

Разрыв между медианным и средним значением зарплаты различается по регионам и колеблется от 13 до 31 процента. В Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана на 31,2 процента меньше — 66 тысяч рублей. В Сахалинской области средняя зарплата достигла 88 тысяч, а медианная — 62,6 тысячи, то есть на 28,8 процента меньше, пишет РИА Новости.

Ранее Росстат сообщил, что реальные зарплаты в июне выросли на 2,3 процента в годовом выражении, а в первом полугодии – на 1,8 процента. По сравнению с маем рост реальных зарплат составил четыре процента. При этом суммарная задолженность по зарплате за июнь снизилась на 378,8 миллиона рублей (на 12,8 процента) и на 1 июля составила 2,57 миллиарда рублей.

Росстат обнародовал также данные о зарплату свыше миллиона рублей в месяц. Такие деньги получают 11 287 россиян. По данным ведомства, за два года этот показатель вырос на 38 процентов. При этом «миллионеры» составляют менее 0,1 процента от общего числа работающих россиян. Больше всего специалистов с ежемесячными зарплатами более миллиона рублей работает в торговле и сфере ремонта транспорта – 1,96 тысячи человек. Наименьшая доля зафиксирована среди специалистов сферы водоснабжения и утилизации отходов – всего 13 человек.

Результаты исследования за апрель 2019 года опубликованы на официальном сайте федеральной службы государственной статистики.

К статистике Росстата не раз возникали вопросы. Информация о динамике оплаты труда представляется каждый месяц. Однако охватывает она крупные и средние компании, в которых трудятся около 32 миллионов человек, в то время как экономически активное население оценивается в 75 миллионов человек. Так, директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон во время заседания экономического клуба отмечал, что ведомство не учитывает в статистике зарплату 43 миллионов россиян.

Реальные доходы россиян падали на протяжении 2014–2017 годов, сообщает «Газета.ру». В 2018 году они показали почти нулевой рост – на 0,1%. Последний раз реальные доходы населения росли в 2013 году – на 4%.