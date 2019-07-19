В Благовещенске автоэвакуатор стал участником ДТП (видео)

В Благовещенске в результате ДТП с участием грузовика, в кузове которого перевозили малолитражку, пострадал человек. Авария произошла на улице Студенческой, в ней участвовали три автомобиля.

По Студенческой в сторону Загородной двигался грузовик с малолитражкой в кузове. По предварительной информации, он врезался в «хонду», которую от удара отбросило на полосу встречного движения. В тот момент там ехала «тойота». После столкновения на место происшествия пришлось вызывать не только экипаж ДПС, но и скорую помощь. Женщину-пассажира «тойоты» увезли в больницу.

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#ДТП

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Елена Котейко