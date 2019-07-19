Социальные учреждения Приамурья получили 10 «ГАЗелей»

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Социальным учреждениям Амурской области 19 июля передали 10 микроавтобусов «Газель». Новые автомобили предназначены для перевозки пожилых людей, проживающих в сельской местности. Также транспортом смогут пользоваться медицинские организации для проведения дополнительных скринингов.

«Для нас забота о пожилых людях является одной из приоритетных тем. На базе этих автомобилей будут созданы мобильные бригады, которые позволят улучшить качество медицинского обслуживания для этой категории наших граждан», – отметил Василий Орлов.

Автомобили повышенной проходимости приобретены за счет средств федерального бюджета в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение», входящего в нацпроект «Демография».

«Хочу выразить огромную благодарность от всех нас за помощь, поддержку, оказанную в приобретении этих автомобилей. Меняются приоритеты в работе со старшим поколением. Перед нами поставлены задачи, ответственные задачи. Это не просто ключи от новых, современных автомобилей, это ключи к здоровому, активному долголетию наших пожилых граждан», – сказала директор «Благовещенского комплексного центра социального обслуживания населения «Доброта» Оксана Подкорытова.

Автомобили для создания служб «Мобильная бригада» были переданы Благовещенскому комплексному центру социального обслуживания населения «Доброта», Райчихинскому дому-интернату для престарелых и инвалидов, Белогорскому комплексному центру социального обслуживания населения, Ивановскому комплексному центру социального обслуживания населения, управлению социальной защиты населения по Константиновскому району, Свободненскому комплексному центру социального обслуживания населения «Лада», Серышевскому специальному дому для одиноких престарелых «Милосердие», управлению социальной защиты населения по городу Шимановск и Шимановскому району, управлению социальной защиты населения по Селемджинскому району и управлению социальной защиты населения по городу Сковородино и Сковородинскому району.