Иконы китайских новомучеников освятили в Благовещенске (фото)

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19 июля архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан освятил иконы китайских новомучеников: святого Митрофана Пекинского и святых Ии и Иоанна. Они были написаны монахинями, мастерами-художниками Благовещенской епархии.

Впервые помолиться у новых икон прихожане смогли сразу после традиционного пятничного общегородского акафистного пения у иконы Албазинской Божией Матери.

Иконы будут постоянно находиться на территории Благовещенского кафедрального собора, в храме Святителя Николая. Каждое воскресенье в 17:00 у них будут совершаться молебны китайской общины, сообщает «Благинформ».

Восстание ихэтуаней, или Боксерское восстание, случилось в Китае в 1900 году. Жестокое выступление религиозных активистов, противников христианства, привело к огромной трагедии для Китая. Эта община исповедовала учение о сверхъестественных силах. При этом иностранцы и китайцы, исповедовавшие христианство, именовались бесами. Себя же ихэтуани считали «небесным воинством».

Летом 1900 года китайская императрица Цыси приказала армии оказать поддержку восставшим ихэтуаням. Повстанцы замучили больше 1 000 православных китайцев. 222 из них стали первыми китайскими святыми-мучениками. В их числе иерей Митрофан, первый китаец-священник.

Святая Ия Вэнь была учительницей в школе при Православной миссии. Ее дважды пытали, потом. зарубили.