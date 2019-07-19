В Благовещенске перекроют три участка дорог

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В ближайшие дни в Благовещенске в связи с ремонтом инженерных сетей будет ограничено движение транспорта на трех участках дорог. Один из этих участков будет перекрыт на неделю.

Движение транспорта по улице Островского на участке между Тенистой и Вокзальной ограничат с 22 по 28 июля. Предполагается полное перекрытие.

Движение по улице Октябрьской между Мухина и Новой ограничат 22 июля с 04:00 до 20:00. Здесь также предполагается полное перекрытие.

Третий участок – по улице Калинина между Ломоносова и Северной. Движение будет ограничено 23 июля с 04:00 до 20:00. Перекрытие затронет ¼ проезжей части.

Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, власти города просят водителей выбирать альтернативные маршруты для движения.