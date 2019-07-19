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19июля
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Впервые в мире родился ребенок без помощи матери

Впервые в мире родился ребенок без помощи матери
Фото: Стоп-кадр из видео на канале Jeanie Finlay

Трансгендер Фредди МакКоннелл, считающий себя мужчиной, добивается в суде, чтобы его признали отцом рожденного им ребенка. Это первый подобный случай в истории.

У МакКоннеллы была нормальная семья, ее воспитывала мать. В 25 лет у нее появилась уверенность в том, что на самом деле она мужчина. Он начал гормональную терапию, отрастил бороду и сделал пластические операции, но не лишил себя возможности выносить и родить ребенка.

Вскоре после того, как его официально признали мужчиной по закону, трансгендер забеременел, воспользовавшись услугами банка спермы. Выносив и родив ребенка, он стал добиваться того, чтобы ни в каких документах он не числился как «мать». Если Верховный суд вынесет решение в его пользу, его сын будет первым гражданином Великобритании, официально не имеющим матери.

Обо всем процессе беременности и родов и о своей жизни в целом Фредди снял документальный фильм под названием «Морской конек». Название символично так как у этих животных потомство вынашивают только самцы, сообщает «Лента.ру».

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#дети #жизнь #происшествия

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