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19июля
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сегодня, 15:41 3

Студентка АмГУ спасла в Благовещенске тонувшего мужчину

Студентка АмГУ спасла в Благовещенске тонувшего мужчину
Фото: instagram.com/amurskiespasateli

19-летняя студентка Амурского госуниверситета Алена Комарова спасла в Благовещенске мужчину, который тонул. Происшествие случилось 19 июля в парке Дружбы, на одном из водоемов.

На берегу рыбачил мужчина. Через несколько минут он оказался в воде и начал тонуть, размахивал руками и звал на помощь. Плавать амурчанин не умел. Сначала окружающие приняли происходящее за шутку, но все было по-настоящему.

Алена, не раздумывая, кинулась в воду и поплыла к мужчине. Два года занятий плаваньем сослужили ей хорошую службу: она подплыла к утопающему, схватила его за руку и стала грести к берегу.

«Он был на середине водоема, глубина там не менее двух метров, – рассказала девушка. – Когда я к нему подплыла, то появился страх, что он станет меня топить. Однако он не стал сопротивляться, а просто протянул руку, я схватила и поплыла к берегу. Из воды его не получилось полностью вытащить: тело обмякло, и было тяжело. На берегу мне уже помогли».

Как сообщает в Инстаграме Амурский центр ГЗ и ПБ, Алена призналась, что решение спасти пришло сразу: «В тот момент я не думала, что я в чистой одежде прыгаю в воду. Все это неважно, когда тонет человек».

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#происшествия #утонули

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Комментарии
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  • Adolf

    Adolf
    21 минута назад

    Теперь она обязана выйти за мужика замуж

  • Myxira

    Myxira
    12 минут назад

    Умница! Всех благ девочке, удачи!

  • Алгебра

    Алгебра
    12 минут назад

    Обалдеть! Какая умница, не побоялась.

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