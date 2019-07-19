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сегодня, 15:27 1

В Свободном территорию оцепили из-за обнаружения предметов, похожих на мины

В Свободном территорию оцепили из-за обнаружения предметов, похожих на мины
Фото: instagram.com/presssluzhba_svb

19 июля в Свободном дорожники обнаружили в грунте два предмета, похожих на мины. Находка была сделана ими около 13 часов при проведении работ в районе пересечения улиц Серова и Ситникова.

Представитель подрядчика, выполняющий работы по устранению пучин на улице Серова, оперативно сообщил о находке в спецслужбы. В данный момент район оцеплен, информирует в Инстаграме пресс-служба администрации Свободного.

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#происшествия #Свободный

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Комментарии
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  • Adolf

    Adolf
    19 минут назад

    Это диверсия против гпз

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