В Свободном территорию оцепили из-за обнаружения предметов, похожих на мины

Фото: instagram.com/presssluzhba_svb

19 июля в Свободном дорожники обнаружили в грунте два предмета, похожих на мины. Находка была сделана ими около 13 часов при проведении работ в районе пересечения улиц Серова и Ситникова.

Представитель подрядчика, выполняющий работы по устранению пучин на улице Серова, оперативно сообщил о находке в спецслужбы. В данный момент район оцеплен, информирует в Инстаграме пресс-служба администрации Свободного.

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#происшествия #Свободный

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Александр Авдеев