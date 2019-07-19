У кого из губернаторов Дальнего Востока самый крутой инстаграм-аккаунт

Руководители регионов ДФО осваиваются в интернет-пространстве. Они заводят страницы в соцсетях и делятся подробностями личной жизни, признаются в любви, пробуют выстроить с электоратом диалог. Например, в Инстаграме зарегистрированы 8 из 11 губернаторов Дальнего Востока.

Амур.инфо будет подводить каждый квартал итоги работы глав в соцсетях, а со следующего квартала – включит в рейтинг аккаунты мэров столиц.

Место в рейтинге определялось по числу подписчиков. При этом в таблице подсчитаны и другие показатели: сколько постов опубликовали губернаторы в течение квартала, сколько лайков они получили, сколько комментариев оставили пользователи, «эффективный охват» (ER Day), вовлеченность аудитории и любовь подписчиков (коэффициент привлекательности профиля).

Место Фамилия Подписчики Публикации Нравится Комментарии ER Day Любовь Вовлеченность 1. Фургал С.И. 141 296 28 324 188 19 687 2.674 8.194 0.498 2. Николаев А.С. 94 423 37 161 472 4 741 1.978 4.622 0.136 3. Орлов В.А. 44 010 62 181 537 5 259 4.769 6.653 0.193 4. Кожемяко О.Н. 42 472 73 75 705 3 705 2.055 2.442 0.119 5. Цыденов А.С. 40 648 7 21 864 559 1.199 7.684 0.196 6. Лимаренко В.И. 18 193 199 122 808 11 226 7.794 3.301 0.302 7. Носов С.К. 11 943 18 15 087 976 1.702 7.018 0.454 8. Копин Р.В. 1 234 3 770 121 18.051 20.800 3.269

На первом месте по количеству подписчиков с большим отрывом оказался бывший амурчанин, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. У него больше 141 тысячи подписчиков. Еще полгода назад, по данным Центра социальных инноваций «Чёрный куб», он был на втором месте с аудиторией около 82 тысячи. И вот за 6 месяцев на его страницу подписались еще почти 60 тысяч.

Сергей Фургал зарегистрировался в Инстаграме год назад – 17 июля 2018 года. В первом посте говорится, что он подал документы на выдвижение в губернаторы Хабаровского края. Поначалу его аккаунт велся от третьего лица, но вскоре – от первого. За год губернатор сделал 177 публикаций – все фото и видео исключительно о работе, включая официальные поздравления с различными праздниками.

Своим подписчикам Фургал через Инстаграм рассказывал, что не собирается сходить с предвыборной гонки, как говорили многие, почему его видят с соперником – Вячеславом Шпортом, опровергал фейковую информацию, распространяемую от его лица в соцсетях, и даже искал себе пресс-службу.

Некоторые видео в аккаунте Фургала набирают десятки тысяч просмотров, ему пишут сотни, а порой и тысячи комментариев, в которых немало похвалы от людей.

Сам губернатор края подписан на 200 аккаунтов, в том числе – на главу Приамурья Василия Орлова, федерального министра Александра Козлова, председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, члена Совета Федерации от Амурской области Ивана Абрамова, лидера ЛДПР Владимира Жириновского и президента США Дональда Трампа.

На втором месте по количеству подписчиков оказался недавний лидер Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия). У него более 94 тысяч подписчиков. Среди всех глав губернаторов он старожил Инстаграма – аккаунт начал вести еще в качестве мэра, с сентября 2015 года. Почти за 4 года он сделал 763 публикации.

Судя по фото и видео, Айсен Николаев – один из самых улыбчивых губернаторов. Он выкладывает много селфи, не стесняется даже не самых удачных, с точки зрения Инстаграма, кадров. В его аккаунте часто появляется семья – особенно жена и младшая дочка. В социальной сети глава региона даже трогательно признается супруге в любви.

В 2017 году его подписчики узнали, что Николаев побывал в Вашингтоне по персональному приглашению организаторов 65 Национального молитвенного завтрака, на котором выступал президент Дональд Трамп.

«Хочется поделиться впечатлениями о человеке, чье имя на устах у миллионов людей на планете. Дональд Трамп уверен в себе, удачно шутит и легко общается с аудиторией. Он очень четко сформулировал, что ИГИЛ (запрещенная на территории Российской Федерации организация), который режет головы людям, как в средние века, преследует национальные и религиозные меньшинства, должен быть остановлен и уничтожен. Это безусловный приоритет не только для Америки, но и для всего мира в целом. Точно такую же мысль в течение нескольких лет несет руководство нашей страны. Президент России, Владимир Владимирович Путин, отмечает особую важность решения данного вопроса. Такое сближение позиций России и США уже вселяет оптимизм и веру в долгосрочное сотрудничество между нашими странами», – написал Николаев.

На аккаунт президента Штатов он, кстати, не подписан. Всего же у него 93 подписки. Он читает один из многих аккаунтов от имени президента, подписан также на Дмитрия Медведева, Александра Козлова, на коллег – Олега Кожемяко и Василия Орлова.

Губернатор Приамурья Василий Орлов, у которого 44 тысячи подписчиков, замыкает тройку инстаграм-лидеров среди глав регионов. Свой аккаунт он завел 16 июня 2018 года, вскоре после того, как президент назначил его врио губернатора Амурской области. В этот день он выложил сразу 4 публикации – приветствие, признание в любви Благовещенску, а также объяснение, почему принял решение сесть в кресло главы региона.

На сегодняшний день у него уже 248 публикаций, в том числе посвященных таким резонансным темам, как упавший в Свободном путепровод, насилие над собаками в приюте «Дружок», заражение онкобольных детей гепатитом С, уход из областного музея Елены Пастуховой, строительство международного моста через Амур, оползень на Бурее.

Также в постах амурский губернатор демонстрирует знание китайского языка и любовь к футболу, периодически публикует фото с женой и маленькой дочкой, есть и несколько фото с дочкой старшей. Некоторые подписчики отмечают в комментариях, что обе очень похожи на отца. Все фотографии с семьей неизменно набирают большое количество лайков.

Кроме того, Василий Орлов декламировал в профиле стихотворение и пел под гитару песню на 8 марта, демонстрировал торт с котом, который ему подарили на день рождения. А с марта ввел традицию подводить в Инстаграме главные итоги недели.

Губернатору часто пишут подписчики со всей области с просьбой помочь в решении той или иной проблемы. И, судя по тому, как часто на эти запросы отвечают различные министерства, там внимательно читают не только публикации главы региона, но и комментарии к ним.

Василий Орлов подписан на 21 аккаунт, в основном это профили амурских министерств. Среди подписок губернатора есть только один человек – это бывший министр здравоохранения Андрей Субботин.

Экс-губернатор Приамурья, нынешний глава Приморья Олег Кожемяко, оказался на 4-м месте по количеству подписчиков – у него их чуть меньше, чем у Орлова – 42,4 тысячи. Полгода назад подписчиков у них было примерно равное количество. В Инстаграме экс-губернатор Приамурья зарегистрировался в ноябре 2017 года, еще будучи руководителем Сахалинской области.

Его аккаунт – это в основном фото и видео рабочих моментов: сначала на острове, а потом и в родном для него Приморье. После назначения Кожемяко врио главы Приморского края его Инстаграм превратился в площадку для подготовки к выборам, где он демонстрировал потенциальному электорату хорошую физическую и политическую форму.

Он как-то даже упомянул Амурскую область, положительный опыт в которой губернатор собирался применить в Приморье.

На странице Олега Кожемяко можно посмотреть, как он закрывает с байкерами сезон на своем «харлее» – единственном транспортном средстве, которым он владеет, согласно ежегодным декларациям о доходах; болеет за футбольные команды; время от времени дарит породистых щенков; иногда публикует фото некоторых членов семьи. В январе в профиле засветилась и супруга Олега Николаевича, которая вместе с ним приняла участие в открытии театрального марафона.

Публикации главы Приморья собирают немало просмотров и лайков. Сам он подписан сразу на три профиля от имени президента Путина, на Дмитрия Медведева, Сергея Собянина, Александра Козлова, Василия Орлова. Судя по подпискам – а их у него 42 – он также «читает» своего сына Никиту, Иосифа Пригожина и Валерию, Сергея Безрукова, хоккеиста Алекса Радулова и аккаунт фанклуба хоккеиста Овечкина.

На пятом месте по количеству подписчиков оказался Алексей Цыденов – глава Республики Бурятия, хотя еще полгода назад он замыкал тройку лидеров с количеством подписчиков в 50 тысяч. Сейчас у него их 40,6 тысячи. С момента регистрации в Инстаграме – в декабре 2017 года – он выложил 60 публикаций. Глава Бурятии постит селфи, фото с различных спортивных и культурных мероприятий, шутит.

Он подписан на 128 аккаунтов, среди которых страница Александра Козлова, Олега Газманова и нескольких титулованных бурятских красавиц.

Врио главы Сахалинской области Валерий Лимаренко в этом рейтинге занимает 6-е место. У него 18,6 тысячи подписчиков. Профиль в Инстаграме он завел только 19 января, но оказался одним из самых продуктивных инста-губернаторов – за полгода у него уже более 300 публикаций. Подписчикам он рассказывал, что руководство островом для него «ответственный проект», что он умеет до конца реализовывать масштабные проекты, иногда упоминает о своей семье.

У Валерия Лимаренко есть также свой ютуб-канал, который он активно пиарит в профиле. Он как истинный блогер сообщал подписчикам, что их у него уже 10 тысяч. Сам он подписан на 55 профилей, в том числе на один из аккаунтов президента, на официальные инстаграмы Мариинского театра и Федерации хоккея России, а также на страницы Сергея Лаврова, Александра Козлова, музыканта Игоря Николаева.

Профиль руководителя Магаданской области Сергея Носова – это, скорее, страница его пресс-службы: все посты написаны от третьего лица. У него сейчас 11,9 тысячи подписчиков. Как и Василий Орлов, профиль его был создан вскоре после назначения в качестве врио региона. Первая запись датирована июлем 2018 года. За год было опубликовано 172 поста, из которых можно узнать, в частности, что Носов – кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, занимается волейболом и что ему присвоено звание «Почетный гражданин Нижнего Тагила» – в этом городе он мэрствовал до приезда на север.

Лайков, кстати, ему, как правило, много не ставят. Сам он подписан только на один профиль – официального представителя правительства Магаданской области.

Роман Копин, губернаторствующий на Чукотке с 2013 года, в Инстаграме зарегистрировался только 26 июня. В своем первом посте он сразу предупредил, что постоянно вести его самостоятельно не сможет.

«Несмотря на это, понимаю важность общения в таком формате. Поэтому постараюсь чаще делиться чем-то важным, полезным и интересным для вас. Что-то буду писать сам, отмечая хештэгом #личноКопин, о чем-то попрошу коллег. Кстати, дал поручение департаментам и комитетам отвечать на ваши обращения на моей странице, изучать их, анализировать и принимать максимум мер для решения озвученных проблем. Лично буду контролировать это.ᅠ

Сразу отмечу, direct я закрыл. Сделано это лишь с той целью, чтобы ни одно обращение не осталось незамеченным, и для оперативности. Уверен, что новый формат общения с вами поможет выявить наши больные места и вместе их залечить. Хочется слышать не только о проблемах (хотя от них мы не отворачиваемся), но и о позитиве, потенциале, предложениях развития», – написал губернатор.

1 234 подписчика Копина пока не очень щедры на лайки, а в его 10 подписках исключительно официальные чукотские ведомства. Из этой дружной компании выбивается только профиль Айсена Николаева из Якутии.

Профилей еще трех глав дальневосточных регионов – Александра Левинталя из ЕАО, Александра Осипова из Забайкалья и Владимира Илюхина с Камчатки – в Инстаграме по-прежнему нет. От имени Илюхина, правда, профили в социальных сетях появлялись, но оказались фейками.