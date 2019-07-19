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19июля
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В Благовещенске осудили пассажира, укравшего спасательный жилет из самолета

В Благовещенске осудили пассажира, укравшего спасательный жилет из самолета
Фото: s30960592108.mirtesen.ru

За кражу спасательного жилета осужден пассажир, летевший из Екатеринбурга в Благовещенск в мае 2019 года. Дело рассматривал мировой суд в Благовещенске. Гражданин освобожден от уголовной ответственности.

В мае 2019 года мужчина, прилетевший из Екатеринбурга, похитил из салона самолета авиационно-спасательный жилет, принадлежащий авиакомпании «Уральские авиалинии». Стоимость спасательного средства превысила более 3 тысяч рублей.

Жилет обнаружили сотрудники аэропорта при досмотре ручной клади.

Так как гражданин впервые совершил преступление, относящееся к категории небольшой тяжести, и возместил причиненный ущерб, суд освободил его от уголовной ответственности и назначил судебный штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Как сообщало Амур.инфо, в сентябре 2016 года в Амурской области было возбуждено уголовное дело о хищении спасательного жилета с борта воздушного судна. Его украл 55-летний мужчина. В июле того же года самолётным вором оказался житель Свердловской области, прилетевший в Благовещенск.

Цель кражи у обоих была одна – оба хотели использовать спецсредство в личных целях на водоёмах.

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#происшествия #суды #транспорт

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