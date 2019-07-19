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19июля
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В Бурейском районе построят бесплатную лыжную трассу

В Бурейском районе построят бесплатную лыжную трассу
Фото: pixabay.com

В Амурской области начались работы по строительству новой лыжной трассы. Планируется, что посещать ее можно будет бесплатно. Строительство объекта запланировано в ходе реализации социального проекта «Савельевские петли».

«Савельевские петли» предполагают проведение лыжных гонок в память об олимпийском чемпионе Сергее Савельеве, который родился в Бурейском районе. Инициаторы проекта планируют, что лыжная гонка «Савельевские петли» станет ежегодной и в будущем привлечет лыжников не только Амурской области, но и Еврейской автономной области, Хабаровского края и Якутии. Первая лыжная гонка по обновленной трассе пройдет в середине декабря, сообщает правительство Амурской области. Проект проходит при поддержке регионального министерства по физической культуре и спорту и администрации Бурейского района.

Лыжная трасса в поселке Новобурейский протяженностью 1 и 3 километра не всегда позволяет провести соревнования областного уровня. Сейчас разрабатываются новые лыжные петли, на которых можно сделать круг до 10 километров. Рабочие сделают существующую лыжную трассу длиннее, увеличив протяженность и количество петель. Сейчас идут подготовительные работы: вырубают деревья и подсыпают грунт.

Вместе с тем проводится работа по заключению договоров на поставку лыжного оборудования, которое необходимо для проведения лыжной гонки «Савельевские петли». Организаторы закупят снегоход, борону для строительства трассы и 10 комплектов лыж для детей и взрослых. Это позволит не только удовлетворить потребности жителей Бурейского района в современном активном и здоровом образе жизни, но и вовлечь наибольшее количество людей в лыжный спорт.

В Приамурье ежегодно проходит «Лыжня России», которая объединяет сотни амурчан по всей области. Новое мероприятие поможет любителям лыж добиваться новых побед в популярном зимнем виде спорта.

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#спорт #строительство

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