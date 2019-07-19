Строители выпили несколько энергетических напитков и погибли

В Индонезии два строителя выпили слишком много энергетических напитков и умерли из-за этого. Вдвоем они употребили целую упаковку энергетических напитков.

16 июля прораб, придя на работу, увидел два тела строителей. Сначала мужчина решил, что рабочие отлынивают от работы, и заглянул в их съемные комнаты. В помещении также лежали пустые пакеты от порошкового энергетика, две бутылки энергетического коктейля и две бутылки воды.

«Мы считаем, что жертвы умерли от передозировки энергетических напитков. Они вдвоем употребили целую упаковку сухого энергетика. При этом они весь день ничего не ели», – отметил криминалист Том Сираит (Tom Sirait).

Полицейские подтвердили, что строители погибли естественным путем. «На месте не было признаков борьбы. Они простые чернорабочие. Когда они сильно уставали, они спасались подобными напитками», – объяснил криминалист.

Трупы отправили в местную больницу для проведения аутопсии, сообщает «Лента.ру».