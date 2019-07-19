В Благовещенске завершил работу VI созыв городской думы

18 июля состоялось завершающее заседание Благовещенской городской думы VI созыва. Депутаты распределили дополнительные доходы и обновили правила благоустройства.

Перераспределить необходимо было 100 миллионов рублей. Из этих средств 13,5 миллиона рублей пойдут на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающим организациям. На содержание и ремонт улично-дорожной сети направят 3,7 миллиона.

На ремонт трех дворов решили выделить – 5,6 миллиона рублей, 8,2 миллиона пойдут на содержание озелененных территорий, 2,6 миллиона – на содержание городских сетей наружного освещения. Во время заседания депутаты отметили, что с 2014 по 2019 год собственные доходы города увеличились примерно на полмиллиарда рублей. В основном рост был обеспечен налогом на доходы физлиц.

Также народные избранники утвердили новую редакцию правил благоустройства Благовещенска, учли требования к размещению информационных конструкций.

«Если сейчас обратить внимание на наши улицы, то можно сравнить город с большой мозаикой. Реклама размещается везде: на административных зданиях и жилых домах. В новой редакции четко прописано, как должна размещаться реклама, сколько она должна занимать места и так далее. Это важно для областной столицы, к нам приезжает много туристов, и город должен быть привлекательным», – сказал председатель комитета по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Благовещенской городской думы Сергей Щербаков.

Мэр Благовещенска Валентина Калита поблагодарила депутатов VI созыва за работу. Выборы городских народных избранников VII созыва состоятся 8 сентября, в единый день голосования.