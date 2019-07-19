Тотальная непогода с ливнями и ветром: прогноз в Амурской области на 21 июля

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Ветер подует с востока, северо-востока со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 13...18, днем – 23...28, местами – до 14...19.

На юге области – местами кратковременные дожди, ливни с грозами. Ночью и в утренние часы местами туман. Южный, юго-восточный ветер разгонится до 5-10, при грозе усилится до 15-20 метров в секунду. Температура ночью –17...22, днем – 27...32 градуса.

В Благовещенске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь. Южный юго-восточный ветер наберет скорость до 4-9, днем – до 15 метров в секунду. Уличные термометры покажут ночью 19...21, днем – около 30 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.