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19июля
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В Благовещенске идет изготовление «амурских оскаров»

В Благовещенске идет изготовление «амурских оскаров»
Фото: культура.благовещенск.рф

В Доме ремесел Благовещенска идет изготовление «амурских оскаров» – наградных статуэток для фестиваля «Детство на Амуре». Их будут вручать победителям. Сделаны они в виде символа фестиваля – Пластилиновой вороны в шляпе.

Для мероприятия фигурки выполнены не из пластилина, а из рыжей амурской глины. Природный материал народный мастер Амурской области Сергей Клещёв добывает сам. Привозит из Белогорья, а иногда – из Михайловского района.

Сначала Сергей Михайлович тщательно вымешивает глину, затем придает статуэтке форму за гончарным кругом. А за обычным столом вылепливает детали. Каждая статуэтка должна хорошо просохнуть, прежде чем отправится в печь для обжига. Весь процесс может занять больше недели – в зависимости от погоды. В завершении праздничный «вороний отряд» покроют золотой и серебряной красками, сообщается на сайте управления культуры администрации Благовещенска.

В Доме ремесел практически готовы 26 статуэток. В общем же нужно сделать более 70 «амурских оскаров». Столько будет призеров VI Международного фестиваля «Детство на Амуре». Фирменная «серебряная» ворона высотой 16 сантиметров достанется обладателям 1, 2, 3 мест в разных возрастных категориях и разных номинациях.

Обладателям гран-при вручат по «золотой» вороне высотой 25 сантиметров.

«Фигурки будут отличаться по номинациям. Например, победителям фестиваля "КинАмурчик" вручат статуэтку вороны, которая держит хлопушку. Победителей вокального конкурса наградят статуэтками вороны с микрофоном, ворона с ножницами будет в конкурсе ДПИ, с пером – в поэтическом конкурсе. Мастеру всегда интересно выполнять такую работу, хотя, казалось бы, 70 работ нужно сделать! Но ведь эти статуэтки могут разъехаться по всему Дальнему Востоку, уехать в Китай и, может быть, другие города России», – говорит заведующая отделом ДПИ Городского дома культуры Наталья Белоноженко.

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