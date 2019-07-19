Гениями не рождаются, гениями становятся: рассказываем как

Самое главное для родителей – видеть, что их дети успешны и счастливы. Но взрослым тоже очень важно реализовать и себя, достигнув желанных вершин. Делать это нужно, придерживаясь правила Стива Джобса: работать не 12 часов в сутки, а головой. Как это сделать, не потеряв время и финансы впустую, сейчас расскажем и покажем на примерах благовещенцев разных возрастов.

Быть просто хорошим специалистом мало. Необходимо стремиться стать лучшим и востребованным. А еще постоянно учиться, схватывая новые знания на лету, – эта способность редко дается от природы, но ее легко выработать.

Вот 5 примеров людей разных возрастов, живущих в Благовещенске.

Ксения, 7 лет (только пойдет в первый класс)

Раньше: медленное чтение, не понимала прочитанное, забывала некоторые буквы, не давался счет.

Сейчас: ее мама сама не ожидала, что настолько хорошо ребенок будет читать. Делает это сама, с удовольствием, быстро, пересказывает прочитанное. Считает в уме быстрее мамы, знает, что такое периметр треугольника и прямоугольника, и умеет их находить.

Тимур, 9 лет

Раньше: нежелание учиться, плохо читал.

Сейчас: нет проблем с чтением, начал понимать прочитанное, появилась тяга к обучению. Вместо «двоек» и «троек» получает в школе «четверки» и «пятерки». Постепенно вливается в процесс обучения и социализируется. Ребенок начал общаться (до этого лишь молчал и делал только то, что уже умеет). Поведение стало более мягким.

Никита, 12 лет

Раньше: почти не работал на уроках, плохой почерк, проблемы с чтением, из-за чего учителя постоянно снижали оценки. Неуверенность в своих силах.

Сейчас: быстро и с интересом читает, улучшились оценки в школе, сократилось время на выполнение домашней работы, исправился почерк, стал активнее работать на уроках.

Денис, 15 лет

Раньше: много «троек», нелюбовь к учебе по многим предметам.

Сейчас: подтянул отметки в школе до «четверок» и «пятерок», стал хорошистом, значительно сократилось время на выполнение домашних заданий, устные предметы делает за 3-4 минуты на перемене и получает при этом оценки «четыре» или «пять». Читает 10 605 слов в минуту – один из лучших результатов в России.

Елена, 45 лет

Раньше: проблемы с вниманием и восприятием новой информации, не понимала, что читает.

Сейчас: хорошо запоминает прочитанное – это помогает ей в работе. Почувствовала как зашевелились мозги, советует пройти обучение в школе коллегам (часть из них пришли сразу) и родственникам.

КАК ДОСТИЧЬ ТАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Все это благодаря школе скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина. Методика сертифицирована Минобром. В ней используют уникальные разработки, позволяющие всего за 10 занятий не только научить быстро читать и считать, но и комплексно перенастроить мозг. Побочные действия этой перенастройки – увеличение скорости и качества чтения, счета, запоминания, улучшение внимания и понимания любой новой информации – от иностранных языков до приемов единоборств.

Разные программы обучения рассчитаны на разный возраст учеников: от 4 до 99 лет. Группы набираются с учетом возраста, уровня развития познавательных навыков и желаемого расписания. Каждый перед поступлением обязательно проходит тестирование, которое выявляет пробелы и потребности, а также позволяет максимально точно подобрать программу обучения. Преподает педагог-нейропсихолог.

Опробовала уникальную методику обучения на себе и я: читала, отстукивая карандашом в такт маятнику, проходила без помощи рук буквенный лабиринт, находила цифры боковым зрением и развивала крупную моторику, которая, как выяснилось, не менее важна, чем мелкая. Представьте только – у вас перед глазами появляются слова, но нужно произнести не само слово, а цвет букв. К примеру, слово «красный», а буквы при этом синие. А если слово «хлопок», то нужно не только назвать цвет букв, а еще и хлопнуть в ладоши. Сказать, что у меня взорвался мозг – это ничего не сказать! Еще полдня не покидала меня приятная эйфория. Серьезно! И я наконец-то поняла, в чем заключается главная фишка: весь материал подается в игровой форме, что, во-первых, не утомляет, а во-вторых, еще больше подстегивает к развитию.

– Только летом есть уникальная возможность научиться всем этим полезным навыкам всего за 2 недели. С гарантией результата. Мы вернем полную стоимость обучения, если его не будет, – подытожил руководитель Школы скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина Иван Злепко.

Узнайте больше о результатах, которые можете достичь вы и ваш ребенок всего за 10 занятий:



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