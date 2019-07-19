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19июля
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сегодня, 13:24 0

Аферист из Белогорска унаследовал квартиру, гараж и земельный участок

Аферист из Белогорска унаследовал квартиру, гараж и земельный участок
Фото: pixabay.com

Белогорский городской суд вынес приговор жителю Белогорска. Он был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

«Судом установлено, что в 2014 году гражданин познакомился с пожилой дамой, вместе с которой ввел в заблуждение нотариуса и оформил от имени другой пожилой женщины фиктивное завещание, в соответствии с которым он являлся наследником ее имущества после смерти. После смерти в 2015 году пожилой женщины, от имени которой было составлено завещание, гражданин вступил в право наследства, получив в собственность квартиру, гараж, а также земельный участок», – сообщает прокуратура Амурской области.

Суд, учтя все обстоятельства, приговорил амурчанина к 3 годам колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

Вопрос о передаче имущества законному наследнику решается в порядке гражданского судопроизводства, а в отношении подельницы мужчины расследуется уголовное дело.

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#Белогорск #происшествия #суды

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