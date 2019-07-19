СМИ Китая: международная канатная дорога через Амур будет готова в начале 2021 года

Канатная дорога между Хэйхэ и Благовещенском будет готова для введения в эксплуатацию в первом квартале 2021 года. Это натянутые стальные тросы, удерживаемые восемью опорами, которые установят на двух берегах Амура. Дорога сможет выдержать до 23 тонн грузов.

Об этом заявил ответственный по проектированию китайско-российской канатной дороги Пекинского проектного института грузоподъемного оборудования Ван Сюй, со ссылкой на Хэйлунцзянское телевидение передает biang.ru. Ван Сюй присутствовал на церемонии начала строительных работ канатной дороги, которая прошла 18 июля.

«Канатная дорога будет состоять из двух канатных линий, которые будут крепиться на 8 опорах. Между опорами будет пролет в 700 метров, это русло реки. На опорах будут натянуты стальные тросы, способные выдерживать вес до 23 тонн. Канатная дорога будет проходить поверху, и не будет мешать навигации на Амуре. Это одно из условий, которое является технической сложностью проекта», – рассказал Ван Сюй.

Канатная дорога Хэйхэ – Благовещенск свяжет остров Большой Хэйхэ с центральной площадью административного центра Амурской области. И, судя по информации китайского СМИ, произойдет это уже в первом квартале 2021 года.

Ранее неоднократно официально сообщалось, что введение в эксплуатацию канатной дороги запланировано на второе полугодие 2022 года. Ее протяженность составит 973 метра. Попасть в соседнюю страну станет возможно за 6 минут. Согласно проектной мощности, канатная дорога будет работать по маятниковому принципу, как фуникулер. По канатам над Амуром будут ходить гондолы вместимостью 60 человек. Пропускная способность дороги – 457 человек в час и 6-7 тысяч человек в день.

Интервал между рейсами не превысит 12-15 минут (сейчас интервал отправления теплоходов составляет 60 минут). Планируемый ежегодный трансграничный поток пассажиров к 2024 году составит 1 миллион человек. Проект включит в себя канатную дорогу и четырехэтажную терминальную станцию на площади 4,9 гектара.