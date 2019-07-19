В Благовещенске и районе начнутся массовые проверки водителей на трезвость

В Благовещенске и Благовещенском районе автоинспекторы проведут профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». На дорогах пройдут массовые проверки водителей на выявление признаков опьянения.

«Нетрезвый водитель» начнется в пятницу, 19 июля и завершится 21 июля. Целью работы являются предотвращение ДТП, пресечение и предупреждение грубых нарушений правил дорожного движения, а также правонарушений связанных с эксплуатацией транспортных средств водителями, находящимися в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, а также отказавшегося от прохождения медицинского освидетельствования, в соответствии с КоАП РФ влечет наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права на управление транспортным средством на срок от полутора до двух лет.

С 1 июля 2015 года для тех, кто повторно сел пьяным за руль, введена уголовная ответственность. Нарушителю грозит лишение свободы на срок до двух лет.

«Госавтоинспекция обращается ко всем гражданам: если вы видите, что за руль садится водитель в состоянии опьянения, незамедлительно сообщайте в дежурную часть Госавтоинспекции по номеру (4162) 42-52-62. Ваш звонок может остановить беду!» – сообщают в отделе ГИБДД МО МВД России «Благовещенский».