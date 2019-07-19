СМИ: глава управления ФСБ Амурской области может перейти на работу в Приморье

Денис Симонов был назначен на должность начальника УФСБ по Амурской области указом президента в марте 2013 года, когда регионом руководил Олег Кожемяко. Если назначение все же произойдет, официальное сообщение об этом появится на сайте Кремля.

Денис Владимирович родился в 1972 году в Омске. С 1995 по 2011 год он проходил службу на различных должностях в органах безопасности в Сибири и на Дальнем Востоке. С 2011 по 2013 год занимал пост первого заместителя начальника УФСБ России по Хабаровскому краю.

Руководитель приморского управления ФСБ Игорь Стручков, по неофициальной информации, собирается работать в банковской сфере.