СМИ: глава управления ФСБ Амурской области может перейти на работу в Приморье
Начальник управления ФСБ России по Амурской области Денис Симонов может перейти на работу в Приморский край. По информации ФедералПресс, в Приморье он займет аналогичную должность.
Денис Симонов был назначен на должность начальника УФСБ по Амурской области указом президента в марте 2013 года, когда регионом руководил Олег Кожемяко. Если назначение все же произойдет, официальное сообщение об этом появится на сайте Кремля.
Денис Владимирович родился в 1972 году в Омске. С 1995 по 2011 год он проходил службу на различных должностях в органах безопасности в Сибири и на Дальнем Востоке. С 2011 по 2013 год занимал пост первого заместителя начальника УФСБ России по Хабаровскому краю.
Руководитель приморского управления ФСБ Игорь Стручков, по неофициальной информации, собирается работать в банковской сфере.
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