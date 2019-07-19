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19июля
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сегодня, 13:06 0

СМИ: глава управления ФСБ Амурской области может перейти на работу в Приморье

Начальник управления ФСБ России по Амурской области Денис Симонов может перейти на работу в Приморский край. По информации ФедералПресс, в Приморье он займет аналогичную должность.

Денис Симонов был назначен на должность начальника УФСБ по Амурской области указом президента в марте 2013 года, когда регионом руководил Олег Кожемяко. Если назначение все же произойдет, официальное сообщение об этом появится на сайте Кремля.

Денис Владимирович родился в 1972 году в Омске. С 1995 по 2011 год он проходил службу на различных должностях в органах безопасности в Сибири и на Дальнем Востоке. С 2011 по 2013 год занимал пост первого заместителя начальника УФСБ России по Хабаровскому краю.

Руководитель приморского управления ФСБ Игорь Стручков, по неофициальной информации, собирается работать в банковской сфере.

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#Дальний Восток

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